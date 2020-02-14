　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超能藏！最會談地下情的星座TOP5　說詞百變、輕鬆脫身　技巧高超堪比007

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼星座,地下情。（圖／翻攝自PEXELS）

▲為了保護可能會見光死的戀情，有時不得不轉地下情，來看看12星座中最擅長談地下情的星座。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

談戀愛當然要光明正大，誰想偷偷摸摸？但偏偏有些戀情就是很容易見光死，這時就必須使出渾身解術捍衛愛情。《星座好朋友》整理了5個最會隱藏戀情的星座，明明感覺有些什麼，但每每要見光時總是會讓他們逃過一劫，做得神不知鬼不覺，把眾人通通蒙在鼓裡，到底哪些星座「最能假裝」，快來看看你是不是適合談地下情的人吧。

TOP5：雙子座

請繼續往下閱讀...

腦袋動得很快的雙子座，信手捻來就是甜言蜜語，更是戀愛達人等級，要讓他們隱藏戀情的原因，通常都是因為方便讓他們跟其他人曖昧或者約會，尤其是當他們劈腿的時候，就會想要隱藏戀情、掩蓋事實。

▲▼星座,地下情。（圖／翻攝自PEXELS）

TOP4：天蠍座

天蠍外冷內熱，一談戀愛就像火山爆發一樣，如果是一般情況，他們通常不會隱瞞自己的戀情，因為天蠍認為談了戀愛就要昭告天下、宣示主權，若非有萬不得已的理由，讓這段戀情只能轉為地下情，這時天蠍的隱藏功力才會顯現出來，而且在他願意公開之前，身邊的人絕對不會察覺。

TOP3：巨蟹座

純情的巨蟹座時常會在心中希望自己擁有一段至死不渝的愛情，即使這代表著需要隱瞞他的戀情，但為了保護這段感情，他什麼都願意妥協，巨蟹最高超的隱瞞技巧，就是特別會找理由，就算在約會的時候被撞見也不怕，因為這些劇情早在他心中演練過千萬遍，可以馬上脫身。

▲▼星座,地下情。（圖／翻攝自PEXELS）

TOP2：摩羯座

摩羯座面對感情非常認真、不會刻意隱瞞，但如果有什麼因素讓他們判斷必須隱藏保護，他們也可以認真地來段地下情，而且是優等生等級，不管你如何套話威脅，甚至是幾證據拿到他眼前，他就是打死不認，高超的裝死技巧，讓人拿他沒轍。

▲▼星座,地下情。（圖／翻攝自PEXELS）

TOP1：天秤座

為了不讓愛情見光死，天秤會使出畢生絕學來掩蓋事實、守護愛情，情商高的天秤也是模糊焦點的高手，隨便說個幾句就可以把周遭的人唬住，他們永遠有千百種說詞可以應付你，最會模糊焦點、絕不回答對自己不利的說詞，在被抓包時也能保有高手姿態，在隱藏戀情這方面，天秤可說是無人能敵。

ET快訊
好天氣掰！30℃狂降→剩7℃「時間點出爐」
台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰
小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國公約
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

選了對象就要承擔！出現更好的人也不會拋棄另一半　這3個星座是愛情忠誠派

好天氣掰！30℃狂降→剩7℃　鋒面、寒流接力全台轉雨「北台一早就感受到」

快訊／台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰

指揮中心證實：2診所「3醫師」治過確診病患後被隔離

肺炎都是磁場變化？　中華中正黨：聽「少龍」正版的歌才有效

菲律賓撤禁令！長榮暫不調3航班、華航馬尼拉線正常飛行

菲律賓取消對台禁令！「苦主」星宇航空：宿霧航線仍延至7/1開航

減肥藥沛麗婷疑有致癌風險　 食藥署宣布即起暫停使用

衛武營獨家首演！人鳥友誼「療癒系親子劇」　探討氣候變遷+難民議題

代售口罩「有功無賞、打破要賠」　健保藥局藥師好無奈！

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

1人940！全台最頂級電影院開箱 頭等艙級躺椅＋專人送餐超享受

撤僑回國「可拒絕檢疫」引眾怒 日本人羨慕台灣防疫的原因！

好天氣掰！30℃狂降→剩7℃　鋒面、寒流接力全台轉雨「北台一早就感受到」

快訊／台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰

指揮中心證實：2診所「3醫師」治過確診病患後被隔離

肺炎都是磁場變化？　中華中正黨：聽「少龍」正版的歌才有效

菲律賓撤禁令！長榮暫不調3航班、華航馬尼拉線正常飛行

菲律賓取消對台禁令！「苦主」星宇航空：宿霧航線仍延至7/1開航

減肥藥沛麗婷疑有致癌風險　 食藥署宣布即起暫停使用

衛武營獨家首演！人鳥友誼「療癒系親子劇」　探討氣候變遷+難民議題

代售口罩「有功無賞、打破要賠」　健保藥局藥師好無奈！

口罩購買實名制第2輪開始　社區健保藥局藥師身心俱疲

快訊／西門町家樂福驚傳自殘！男子血濺家電區　刀割口腔、頸部

林哲熹夜闖女鬼橋　肩上多出重量「崩潰跑整晚」

杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」

簡廷芮逛大賣場超辣！　一轉身甩開風衣「裡面只穿內衣」

情人節晚間甜蜜蜜…住宅突然起火情侶受困！她抓鐵窗呼喊、男友躲廁所待救

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

幕後／守住社區感染防線　陳其邁推科技防疫：健保卡一插就知出入境紀錄

打不死的蟑螂！　生命力強韌4面相「眼睛下三白」命理專家：毅力比常人堅定

台北OL捷運上腿軟！感冒狂咳「乘客怕爆」被救援　她眼眶秒泛紅

修但幾咧！汪面對鏡頭燦笑等拍照　後方柴「激戰玩偶」超搶鏡網笑翻

生活熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

朱立倫批發言失格　陳時中回應

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

日本列「第一級旅遊警示」　網爆退票潮

急診醫：最近別去這2國旅遊

減肥藥物沛麗婷「致癌風險」暫停使用

急診女醫田知學：我所認識的陳時中

50家口罩小廠沒被徵收？　網抖暗黑真相

玩健身環大冒險30分鐘　他後悔：廣告不實

新冠肺炎日本34確診　指揮中心一級旅遊警示

春意濃！今明天氣暖熱

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

「口罩可以戴5天」　2天敵一碰失效

更多熱門

相關新聞

3星座愛得忠誠　選了就愛到底　　

3星座愛得忠誠　選了就愛到底　　

誰不希望擁有一段忠誠的愛情，能跟另一半白首偕老。當交出一片真心，若是對方遇上更好的人就絕情「棒撒」自己，那可真是叫人仰天長嘆「這一切都錯付了啊！」不過《星座好朋友》整理出3個星座，他們只要愛上了就不會輕易地說分手，更不會隨隨便便就見異思遷。究竟是哪3個星座呢？趕快看下去。

不再聯絡！分手直接「秒消失」星座Top3曝

不再聯絡！分手直接「秒消失」星座Top3曝

在愛情裡總是默默付出的星座94他

在愛情裡總是默默付出的星座94他

這些星座在愛中特別遲鈍又笨拙？

這些星座在愛中特別遲鈍又笨拙？

生日都在放寒假　水瓶人嘆：是不是超邊緣

生日都在放寒假　水瓶人嘆：是不是超邊緣

關鍵字：

星座地下情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

畢書盡掰了8年秘戀閃婚！前女友發文吐心情

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

5屁少亂按喇叭惹上「猛惡7球友」　慘被當球打

陳喬恩甜蜜慶情人節！嬌羞捧玫瑰「笑到眼睛不見」

朱立倫批發言失格　陳時中回應

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

「肺炎1號」藥方正式公佈

更多

最夯影音

更多
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場
曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面