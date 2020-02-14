超能藏！最會談地下情的星座TOP5　說詞百變、輕鬆脫身　技巧高超堪比007

▲為了保護可能會見光死的戀情，有時不得不轉地下情，來看看12星座中最擅長談地下情的星座。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

談戀愛當然要光明正大，誰想偷偷摸摸？但偏偏有些戀情就是很容易見光死，這時就必須使出渾身解術捍衛愛情。《星座好朋友》整理了5個最會隱藏戀情的星座，明明感覺有些什麼，但每每要見光時總是會讓他們逃過一劫，做得神不知鬼不覺，把眾人通通蒙在鼓裡，到底哪些星座「最能假裝」，快來看看你是不是適合談地下情的人吧。

TOP5：雙子座

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腦袋動得很快的雙子座，信手捻來就是甜言蜜語，更是戀愛達人等級，要讓他們隱藏戀情的原因，通常都是因為方便讓他們跟其他人曖昧或者約會，尤其是當他們劈腿的時候，就會想要隱藏戀情、掩蓋事實。

TOP4：天蠍座

天蠍外冷內熱，一談戀愛就像火山爆發一樣，如果是一般情況，他們通常不會隱瞞自己的戀情，因為天蠍認為談了戀愛就要昭告天下、宣示主權，若非有萬不得已的理由，讓這段戀情只能轉為地下情，這時天蠍的隱藏功力才會顯現出來，而且在他願意公開之前，身邊的人絕對不會察覺。

TOP3：巨蟹座

純情的巨蟹座時常會在心中希望自己擁有一段至死不渝的愛情，即使這代表著需要隱瞞他的戀情，但為了保護這段感情，他什麼都願意妥協，巨蟹最高超的隱瞞技巧，就是特別會找理由，就算在約會的時候被撞見也不怕，因為這些劇情早在他心中演練過千萬遍，可以馬上脫身。

TOP2：摩羯座

摩羯座面對感情非常認真、不會刻意隱瞞，但如果有什麼因素讓他們判斷必須隱藏保護，他們也可以認真地來段地下情，而且是優等生等級，不管你如何套話威脅，甚至是幾證據拿到他眼前，他就是打死不認，高超的裝死技巧，讓人拿他沒轍。

TOP1：天秤座

為了不讓愛情見光死，天秤會使出畢生絕學來掩蓋事實、守護愛情，情商高的天秤也是模糊焦點的高手，隨便說個幾句就可以把周遭的人唬住，他們永遠有千百種說詞可以應付你，最會模糊焦點、絕不回答對自己不利的說詞，在被抓包時也能保有高手姿態，在隱藏戀情這方面，天秤可說是無人能敵。