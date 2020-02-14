選了對象就要承擔！出現更好的人也不會拋棄另一半　這3個星座是愛情忠誠派

▲在愛情裡，每個人都希望另一半能一直愛著自己，不輕易鬆開彼此的手。（圖／翻攝自Pixabay）

記者張芳瑜／綜合報導

誰不希望擁有一段忠誠的愛情，不論一路上多少風風雨雨，都能夠緊緊牽著彼此的手白首偕老。當交出一片真心到戀人手裡，若是對方遇上更好的人就絕情「棒撒」這段感情、離開自己，那可真是叫人仰天長嘆「這一切都錯付了啊！」不過《星座好朋友》整理出3個星座，他們對於戀人相當深情，只要愛上了就不會輕易地說分手，更不會隨隨便便就見異思遷。究竟是哪3個星座呢？趕快看下去。

天蠍座

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天蠍不喜歡勉強別人，要是對方對自己沒那個意思，他不會一廂情願地逼迫對方，這樣的天蠍一旦確認好彼此是相愛的關係之後，就會付出百分之百的真心。對天蠍來說，要有心動的感覺很難，不過只要他動心愛上對方了，往往是最忠於愛情的那個人，不會輕易因為他人動搖。身為天蠍的另一半可以放心享受愛情，不用擔心中途出現其他更好的人而被拋棄。

巨蟹座

巨蟹的愛情速度是循序漸進的，和戀人之間由淺到深培養感情，兩人相愛的時間越久，就越能看見巨蟹的專注和執著。變得癡情的巨蟹，不會渴望得到其他人的關心和呵護，而是想和另一半建立起強烈安全感，戀人就是他們這一輩子的歸屬。這樣的巨蟹，完全忍受不了對方的欺瞞和背叛，只要發現另一半心思不軌，信任感就會瞬間崩塌。

獅子座

獅子平時眼中最在乎自己，對於感情的態度也是非常看重自己的心，直接的他們通常一拍兩瞪眼，喜歡就說喜歡，愛上對方就會讓對方知道，而且他們也會對戀人用心付出和忠誠，相當明白愛情裡容不下第三者的道理。一旦選擇了對象，其他人再好也進不了他們的眼裡，這樣的態度使獅子愛得真誠，能給另一半很值得信賴的安心感。