愛情傻瓜94他！在愛情裡總是默默付出的星座　不珍惜的是笨蛋！

▲你的另一半是愛情傻瓜嗎？這麼真心的他，不好好珍惜怎麼行。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

每個人的戀愛習性不同，有些人喜歡開口索求，有些人則扮演著默默付出的角色，《星座好朋友》就整理了3個在感情中「超傻」的星座，只要另一半感到滿足，即使他知道付出沒有回報，卻也樂於繼續投入，這樣的愛情傻瓜，不珍惜怎麼可以。

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摩羯座

只要另一半需要，摩羯會願意為對方付出所有，就算只是默默地貢獻也沒關係，因為在他們心中，甜言蜜語不需要大肆宣揚，摩羯更喜歡用行動來證明，在背後支持對方，讓對方知道「別擔心，我在你身後」，這樣默默付出的摩羯，會成為另一半最安穩的支柱。但有時候他們也會在認真付出之後，才會發現自己之前的付出其實並不值得。

巨蟹座

巨蟹雖然敏感，但是很懂事，也正是這種性格最令人心疼，他們受到委屈經常會選擇默默忍耐，在愛情裡一味地付出雖然疲憊不堪，但他們總認為只要愛上就要真心真意地對待彼此，所以往往會無止盡付出，有時會像個傻瓜一樣，包容對方所有的任性，但最後受傷的卻是自己。

牡羊座

直率天真的牡羊座在生活中就像個傻瓜一樣，在另一半面前偶爾耍寶任性，但要付出的時候可是一點也不會馬虎，他們不會隨便地對待另一半，甚至會付出的比你預想的還多，對單純的牡羊來說，喜歡一個人方式很簡單，就是對對方好，所以他們會把自己最好的東西都拿出來給對方，但在另一半面前卻只是簡單帶過，從不說自己付出了多少，誰能比他傻。