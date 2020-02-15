2週開60條口罩產線「驚人速度做到位」！她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

記者張嘉晏／綜合報導

自從新冠肺炎（COVID-19）爆發以來，「口罩」成為社會熱門話題，也引發不少爭議。有網友就曝光口罩背後的製程，驚訝表示明明已經是「夕陽產業」的東西，卻能夠在政府、廠商及專家各方共同努力下快速讓產線到位，直呼「台灣人真的要跪下來哭了！」

▲口罩工廠。（圖／記者唐詠絮攝）

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弟弟妹妹曾為「超音波機械產業人士」的Ann Chang在臉書分享「醫療口罩的製程」，她表示，醫用口罩最重要的是不織布層，原因是利用其防水的特性來阻絕飛沫，同時也利用超音波震動，將布料四邊熱熔密合，借此達到防止傳染的作用。

她指出，我國的超音波機械主要發展在「布料應用」上，例如床單、床罩、蕾絲緞帶等各種花樣的剪裁，拿來做口罩根本是「小蛋糕一塊」。「但是在20多年前已經幾乎產業外移，國內超音波廠所剩不多，口罩這種低單價低利潤的商品更不必提了。」她指出，這也是為什麼我國有九成口罩都是仰賴進口的原因。

原PO表示，這次因應疫情緊急徵用的口罩，也是靠著堅守超音波生產的少數廠商。她透露，以往我國廠商都是向德國購買震動陶瓷片回來，再由台灣機械廠製造震動頭生產超音波機台，光是郵寄的時間就需要1至2周。

▲口罩生產過程。（圖／記者林悅翻攝）

然而此次疫情嚴峻，有廠商就直接買機票飛到德國購買，僅耗時3日，同時也和台灣的花輪模具（壓布熱熔部件）下單，回國後就能直接拿模具裝機。不過原PO也表示，機台本身是需要「翻砂開模」的，雖然因為是特急件，工程師已爆肝趕工，但全部組裝測試完一個星期也就過去了，「以上說的數量是一條生產線而已。」

「這次經濟部兩個禮拜就開出60條，台灣人真的要跪下來哭了，謝謝再謝謝！」原PO指出，若不是業界人士、經濟部以及超音波工程專家同心赴國難，已經是夕陽產業的東西，不太可能在這麼短的時間做到位，「尤其要大力讚揚經濟部，承擔設備成本的承諾，讓廠商感受到政府的決心，願意擱置所有的生產，一起擔起守護國人生命的重任。」

Ann Chang最後也無奈表示，很多人不了解台灣生產醫療口罩的實力和背景，隨便就開口造謠，「一下說怎麼不能捐中國、一下說口罩會缺貨要趕快搶、一下說口罩不夠不會進口嗎？甚至竟然還有神經病說圖利廠商？！這種人無知就閉嘴，真的不要再出來亂了！」同時她也盼望，有人能把這感人的歷史時刻拍成紀錄片留念。

這篇貼文至今已累積了5千多個讚、2千多次分享數，大家紛紛回應「只要台灣人民團結一心沒有做不到的」、「真的得感謝還願意留在台灣經營的廠商」、「謝謝您的說明，當台灣人真好」、「感恩所有付出的人」。