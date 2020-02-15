日本爆「院內感染」達42例！指揮中心：尚不需發布旅遊警示

▲新冠肺炎疫情蔓延，日本再爆出院內感染。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

日本昨日暴增8例新冠肺炎確診案例，今日又再傳出和歌山縣湯淺町的濟生會有田醫院一名50多歲外科醫生確診感染，成為和歌山第3起確診病例，截至目前為止已有42例確診案例，加上橫濱港外鑽石公主號郵輪上確診的218人則有260人。疫情指揮中心昨日將日本列為第一級注意（Watch），民眾應遵守當地一般預防措施。

大陸情況嚴重，昨天公布一級疫區，也觀察到周邊國家疫情狀況有傳播擴散情況，指揮中心提醒，日本的鑽石公主號確診案例有218位，新加坡有67位，增加的速度暴增，社區上的感染傳播可以被想像到的。

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指揮中心指揮官陳時中提醒，能少坐飛機就少坐，避免出國旅遊，這段時間若能守住，未來就會海闊天空。他表示，將根據專家研判與病例數，再決定是否將日本進一步列入疫區，但目前還不需要發布觀光旅遊警示的狀況。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，鑽石公主號的病例都由日本照顧，家屬則由我方代表處會妥善處理。內部追蹤部分，加強監測的對象，有通報者有5例是陰性，但雖然監測期滿，仍須注意健康。

陳時中表示，日本有展現負責任的態度，可以信任，但要回來時會採取包機型態回國。

指揮中心指出，除台灣之外，國際間累計585例確診病例，分布於27個國家/地區，新增埃及；病例數以國際運輸工具(日本鑽石公主號)218例、新加坡67例、香港56例、日本37例及泰國33例為多；病例中3例死亡，為日本、香港及菲律賓各1例。全球已有72國實施中國大陸旅遊限制措施。

日本新冠肺炎疫情蔓延快速，今日最新消息指出，和歌山縣湯淺町的濟生會有田醫院一名50多歲外科醫生確診感染，成為和歌山第3起確診病例。該院早在13日就有一名醫生確診，14日又有一名70多歲院內病患感染。截至目前日本境內累計42起確診病例，加上橫濱港外鑽石公主號郵輪上確診的218人則有260人。

中央流行疫情指揮中心昨日表示，基於防疫安全，指揮中心今日宣布，即日起提升日本旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），民眾應遵守當地一般預防措施。