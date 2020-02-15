抓猴是下下策！徵信業者推「小三勸退師」　廣告小妹傻眼：這工作也太夢幻

▲摩鐵是許多人偷情首選。（示意圖／Ettoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

夫妻外遇，很多受害一方會找徵信業者抓猴，不過有徵信業者透露，其實抓猴是下下策，不僅勞神傷財，而且只要一抓猴，婚姻的下場通常都是離婚收場。徵信業者建議，很多夫妻碰到一方外遇，在經過許多狀況評估後會選擇帶著傷痕繼續走下去，業者也因此推出抓猴以外的專業服務，甚至還有小三勸退師，讓廣告小妹嘖嘖稱奇。

廣告小妹在臉書發文透露，當她得知徵信業者不鼓勵委託人抓猴時相當傻眼，「開徵信社卻不鼓勵捉猴是啥邏輯？」對此徵信業者解釋，因為抓猴是直接把外遇者網外推的作法，「哪怕只有一絲挽回婚姻、找回感情的可能性，我都會鼓勵委託人以其它選項為優先，捉猴是迫不得已的選擇」。

▲徵信業者不鼓勵抓猴，讓廣告小妹傻眼。（圖／翻攝自Facebook／廣告小妹）

業者透露，當他接到委託人請託時，都會請對方先想一下「丈夫有沒有別的優點、是不是一個好爸爸、對她的娘家人好不好。外遇是個錯誤，但不能因為這個錯誤抹煞他的全部。」如果委託人最後選擇要繼續維持婚姻，那他們也會提供其他專業服務，像是「小三勸退師」等。這職業雖然門檻不低，但工作內容讓廣告小妹很是羨慕，直說「陪女孩聊天還能賺錢，這工作也太夢幻了吧」。

徵信業者說，如果錢不夠多真的不要考慮抓猴，因為這服務很燒錢，借錢抓猴更是下下策，小心沒有抓到反而讓自己欠了一屁股債。