16歲亡兒器捐！受贈者回禮「泰迪熊心跳聲」　老爸聽見當場淚崩

實習記者周依儒／綜合報導

居住在美國維珍尼亞洲的里德（John Reid），日前收到一個包裹，沒想到打開後竟是一隻會發出心跳聲的泰迪熊，讓他聽到後當場情緒潰堤。原來這隻熊所發出的聲音是里德去年過世兒子達柯塔（Dakota）的心跳聲。影片po上網後也引起許多網友關注，紛紛表示「這才是世上最美好的事！」

據CBS報導，達柯塔在去年因為車禍過世，得年16歲，家人決定將他身體還有用的器官捐贈出去遺愛人間。而羅伯特（Robert O'Connor）剛好就是得到達柯塔心臟的受捐者，因非常感激的他決定給達柯塔父母一份回禮。

羅伯特表示，他希望里德一家都還能夠感受到達柯塔的存在，因此在上週去做體檢時，請工作人員將他的心跳聲錄下來並放到這隻泰迪熊裡面。羅伯特在給里德的信中也表示，他很希望能夠親自將這份禮物交給里德，不過不知道這天什麼時候才會到來，而他們兩方目前也正在計畫要親自碰面。

里德也表示自己收到這份禮物感到非常驚喜又激動，多虧了這隻熊，他感覺兒子好像就在他身邊，自己每天睡前都會花時間來專心聆聽兒子的心跳聲。據悉，除了羅伯特以外，還有一位農民和21歲的男子分別得到了達柯塔的腎臟和胰臟，目前也都和里德一家取得聯繫並表示感謝。