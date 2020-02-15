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不甩女王！英媒爆料：哈利梅根已關王室辦公室+裁員15人...沒打算回英國

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▲▼哈利王子與梅根王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利與梅根在女王的首肯下，如願卸下「皇室高階工作成員」的身分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

哈利與梅根目前居住在溫哥華，雖然英國女王已經首肯他們卸下「皇室高階工作成員」的身分，不過據傳女王要他們3月帶著兒子亞契回英國參加國協日慶典（Commonwealth Day Service）。然而據英媒爆料，哈利梅根夫妻已決定不再返回英國生活了。

據《每日郵報》報導，哈利梅根在1月決定退出王室高級成員後，就關閉了在白金漢宮的辦公室，並解雇了15名內部員工。雖然有一兩名可以回到英國內廷，不過大多數人都無法，等同於被裁員失業，讓這些員工必須得捍衛自己權益向王室談判。

▲英國哈利王子、妻子梅根與兒子亞契（Archie）。（圖／路透）

▲英國哈利王子、妻子梅根與兒子亞契（Archie）。（圖／路透）

不過報導指出，雖然女王、查爾斯親王和其他王室成員都已經注意到這件事，但哈利和梅根既然已經「半退出」王室，就代表他們不需要這間辦公室，就算這些職員能夠重新回王室工作，可能也只會變冗員。

據悉，哈利和梅根在婚後招募了大批新職員，並承諾他們會成為王室中最現代和最有前瞻性的團隊，不過卻在婚後一年半立刻宣布退出王室。據了解這15名員工包括了新上任的私人秘書費歐娜（Fiona Mcilwham）、白金漢宮傳播主管莎拉（Sara Latham）和曾擔任過希拉蕊副手的馬尼（Marnie Gaffney）等等。

即使英國女王已同意哈利梅根兩人退出王室高級成員，但仍要求他們必須在3月9日回到英國參加年度大事國協日，來紀念大英國協的週年並履行他們最後的皇室義務。

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