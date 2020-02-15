新冠病毒最新檢測盒「更快更有效」　1滴血、15分鐘就能測出

▲陸媒指出，新型冠狀病毒的檢測有了更新更有效的方法。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

大陸呼吸疾病國家重點實驗室14日透露，在傳染病學專家鍾南山院士的指導下，包括中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院在內，4個機構及公司，已經研發出新型冠狀病毒抗體 ─ 免疫球蛋白M（IgM）的快速檢測試劑盒，且已在實驗室和臨床完成初步測試，未來預計只要「1滴血，15分鐘」就能測得結果。

綜合陸媒報導，IgM抗體測試盒和目前診斷使用的核酸檢測盒相比，方法更簡單、速度更快，較能不受到場所、人員的差異限制，不但能對疑似病例進行快速診斷，對密切接觸人群的現場篩才，即便受測者的血漿稀釋到500至1000倍後，還是能夠有效檢測出陽、陰性。

呼吸病國家重點實驗室表示，試劑盒已經在湖北某間醫院進行應用試驗，透過對部分確診為新型冠狀病毒陽性，但PCR核酸檢測結果卻是因性的患者進行抽血複驗，能夠檢測出相當程度的IgM陽性，因此未來可和核酸檢測盒作為互補。

報導指出，600多份取自湖北、廣州的臨床樣本，IgM檢測盒的陽性檢出率，和臨床診斷結果高度相符。目前大批檢測盒樣品已送往湖北武漢、黃岡、大冶等市，和核酸檢測盒一起用於檢測新型冠狀病毒，作為測試評估。