認真做事開心過生活　越配黎垂玲是「最美泥水工」

▲越配黎垂玲(右）和好姐妹阮紅鸞一起參加走秀活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

追求美麗是每個人的權利。住在桃園十多年的越配黎垂玲，參加同鄉姐妹的活動，或者和先生一起出遊訪友，喜歡穿的美美的，一般人以為她什麼事都不會做，全靠的是老公照顧；殊不知，黎垂玲「嫁雞隨雞」跟著泥水師傅的先生一起做泥水工，夫妻倆看到整修後的房子，變得明亮舒適，覺得很有成就。

黎垂玲日前和好姐妹阮紅鸞，一起參加桃園市越配權益促進會於桃園新住民文化會館舉辦的「新住民跨國牽手婚服秀」，一襲亮眼紅色的越南國服，贏得同鄉姐妹稱她是「最美泥水工」。

▲黎垂玲很開心跟著先生一起做泥水工（左和中），不上工時，喜歡穿的美美的（右）給自己好心情。（圖／黎垂玲提供）

黎垂玲說，她的先生是泥水師傅，有多年的泥作經驗，鋪磚、砌牆等各種泥作工程都是先生的專業，嫁到台灣後，她成為先生的「跟班」，先生負責鋪磚、她負責抹縫，讓整修後的房子，變得明亮舒適，覺得很有成就。

所以，和先生一起工作時，穿上工作服，她就是一位認真做事的泥水工。但她認為，追求美麗是每個人的權利，認真做事、開心過生活，是她和先生共同的看法，因此不上工的時候，她總是喜歡穿的美美的，讓自己有好心情，也更有自信。

桃園市文化局即日起至3月1日，於新住民文化會館展出「跨國牽手-新住民婚姻特展」，展出22位來自各國的新住民姐妹以自身觀點，回顧遠嫁臺灣、成立新家庭的過程，歡迎民眾前往參展。

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