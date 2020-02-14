肇事原因曝！水箱車出勤撞聯結車翻180度　非酒駕「搶快是主因」

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

高雄市鳳山區13日晚間10點發生一起驚悚車禍，消防局鳳祥分隊水箱車出勤時，與一輛聯結車發生擦撞，整起事故造成1死4傷，而現在肇事原因也曝光！張姓貨櫃車駕駛實施酒測後0.06毫克，為可容忍範圍，不過就在行經路口時，紅綠燈突然轉黃，張姓駕駛為搶快才發生這場悲劇。檢方14日上午於醫院往生室開臨時偵查庭，張姓駕駛也被帶往複訊。

▲消防車出勤遭撞，水箱車當場翻覆。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鳳山警分局交通組長蔡富原。（圖／記者翁進忠攝）

警方獲報後趕抵現場，先對張姓貨櫃車駕駛進行酒測，張姓駕駛自述有喝藥酒，經檢測酒測值為0.06毫克，未達酒駕標準。因無科學依據能判定張姓駕駛當時駕駛車速，不過張姓駕駛則是自述，當時車速50左右，因橋墩擋住視線，因此沒有看到消防車的警示燈，也沒有停到鳴笛聲。

警方表示，張姓駕駛是否為危險駕駛，警方尊重檢察官偵辦，一般酒測值若為0.15至0.17毫克，為可容忍範圍，但若是超過0.18至0.24毫克則會扣車，而超過0.25毫克則會以公共危險罪移送法辦。而張姓駕駛酒測值為0.06毫克，會以觀測表作為輔助，做為檢察官偵辦參考依據。

▲警消出動大型機具救援。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，張姓駕駛行駛過埤路段時，當時是綠燈，還沒有到停止線時，突然轉黃燈，一般而言雖無違規疑慮，但呼籲用路人行經路口時，看到紅綠燈由綠轉黃時，千萬不要搶快。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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