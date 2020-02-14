國外3C手機、配件俗俗賣？　警銀及時制止詐騙

▲台南市警一分局文化派出所巡佐黃易冬、警員陳俊宏，據報及時阻止民眾臨櫃境外匯款2000美元，成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局文化派出所巡佐黃易冬、警員陳俊宏，接獲轄內1家金融機構金行員報案，稱有1名男子欲臨櫃境外匯款2000美元，疑似遭受詐騙情事，員警獲報後立即趕赴現場協助查處，及時成功阻詐。

員警到場關懷了解得知，係該男子於日前透過手機line交友軟體結識1名男性網友，自稱他人在國外有在買賣比市面上較為便宜的知名品牌手機、配件，惟訂購時該品牌手機或配件，需先匯款美金2000元至所指定之新加坡帳戶，該名網友確認收到匯款後，才會將所訂購貨品寄給買家。

欲匯款男子不疑有他，隨即前往銀行櫃檯欲匯款至其指定之海外帳戶，幸該銀行行員機警並落實關懷提問程序，發現疑似遭詐騙匯款，才主動通報轄區警方前往協助處理。經黃員耐心解說相關詐騙案例，男子才驚覺自己差點受騙，始放棄匯款念頭，成功攔阻詐騙美金2000元，保住民眾財產安全。

一分局特別呼籲提醒民眾，境外匯款詐騙方式無奇不有，諸如是否於FB或其他社群網站認識旅居國外或大陸港澳的網友？是否聲稱投資失利、遭遇困難或繳交保證金稅款急需用錢救急？是否要妳匯款投資或有特別投資管道？是否請妳匯錢至國外他所指定的金融帳款戶內？請勿匯款，先撥165或110電話查證！即是詐騙集團常用之詐騙手法，一定要謹記反詐騙三要訣:「冷靜」、「查證」、「報警處理」，希望民眾多注意勿上當，以維護自身財產安全。