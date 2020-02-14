南京社區推「無人機量體溫」　只要開窗就能測避免交叉感染

▲中國南京一處社區以無人機幫住戶測量體溫。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者郭卉寧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，許多出現類似病徵的民眾都在家進行隔離。由於需要每日監控病情，大陸南京的一處社區防控小組，便在無人機上加裝紅外線測溫儀，只要操縱無人機在社區上空飛一圈，就能採集體溫數據，除了能掌握居民的身體狀況外，還能避免發生交叉感染。

綜合陸媒報導，南京市浦口的三泉社區日前出現一個特殊景象，防控小組在社區中庭操控無人機，並進行廣播，請所有住戶打開窗戶、站在窗邊，「我們將用無人機對您進行紅外線體溫測試」，只見無人機飛近住家後，開始對體溫進行偵測，立刻就能得知住戶的身體狀況。

▲▼防控小組操縱無人機並進行廣播。（圖／翻攝自澎湃新聞）

浦口區湯泉街道黨工委副書記徐春明表示，社區中的住戶大樓幾乎都沒有電梯，平時上下樓比較辛苦，且進行居家隔離的人員相對比較分散，人數也很多，加上社區內只有一名醫生，「每天要測兩次體溫，爬樓上上下下，確實比較辛苦，所以大家集思廣益，想到可以用無人機來代替人工。」

徐春明指出，城管隊配有兩台無人機，用來進行監管工作，此次疫情防控期間，他們在無人機上加裝攝影機及紅外線測溫儀，再透過人員操作，就能對樓層較高的住戶進行測量，「這樣也能減少人員的接觸、流動，發揮到監管社區的功能。」

▲▼無人機飛到較高的樓層，幫住戶測量體溫。（圖／翻攝自澎湃新聞）

另外，他表示，雖然無人機測量溫度的準確性，與一般手持儀器差不多，但目前該功能仍在測試階段，主要用來監測轄區內的居家隔離人員。

對於無人機測量體溫的作法，網友紛紛表示，「很有新意呀」、「這辦法好，這樣會避免因近距離接觸而產生感染的風險」、「雖然還在測試階段，但這也是一種防疫的創新措施」、「不管怎麼樣，這不也是一種創新的防控措施嗎？最起碼它讓居民看到防疫工作的嚴格性，舒緩民眾恐慌情緒」；但也有人認為，連一般體溫槍都會出現誤差，利用無人機的方式或許仍有疑慮。