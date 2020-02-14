「境管政策不應迎合民粹」　朱立倫：陳時中這次發言相當失格

▲朱立倫。（圖／朱辦提供）

記者張乃文／綜合報導

陸委會主委陳明通日前原宣布放寬陸配子女來台，事後卻因輿論反彈而撤回，更引發各界議論，前新北市長朱立倫認為，防疫當然是「國人優先」，但不該拆散家庭，境管政策的溝通，更不該迎合民粹情緒，造成歧視性的身份污名。他直指，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中從社會人權角度來看，「這次發言相當失格」。

朱立倫14日在臉書針對陸委會撤回陸配子女回台相關措施發表意見，他說，防疫當然「國人優先」，但不該拆散家庭，境管政策的溝通，更不該迎合民粹情緒，造成歧視性的身份污名。朱立倫指出，疫情爆發以來，中央政府在防疫作戰調度有節、陳時中戮力為公。但日前駁回陸委會政策，拒絕無我國國籍陸配子女入境，陳時中斷然稱「選了國籍自己承擔」，還說「沒道理父母丟包，國家收」，讓人蹙眉。

「家庭是社會基本單元」，朱立倫解釋，任何政策不應拆散家庭。他舉各國狀況為例，包括日本派包機撤回僑民及其配偶子女，「不能讓國民的家族離散」，機上甚至有2名台灣人、韓國包機也撤離僑民的配偶與直系血親等。他說，陸配子女未取得我國國籍的狀況很多，不必然是出於在兩岸國籍間有意識的「選擇」，特別是此次希望返台的，多數是長年在台居住求學者，只是過年期間回去父母老家探親，誰能想到這一去，台灣就無視他們的居留權，對他們關上大門。

朱立倫談到，更讓人憂心的，是「選國籍」與「父母丟包」這類譴責說詞，雖然能迎合在危難當前恐懼排外的人性，換來立即的喧囂掌聲；卻是赤裸裸的歧視污名，扣在所有被拒於門外的，台灣人的孩子身上。他指出，陳時中有讓人敬佩的公衛的專業，但從社會人權角度，「這次發言相當失格」。

最後，朱立倫呼籲，每個「陸配子女」，其實也都是台灣人的孩子，希望大家重新思考，政府能重新考量，讓家庭團圓，讓他們回歸在台灣的正常生活。

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