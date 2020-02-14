臉書推出實驗性App「Hobbi」　編輯整理照片影音更簡單方便！

▲臉書推出分享DIY成果的App「Hobbi」。（圖／截自App Store）

記者王曉敏／綜合報導

想要迅速展現自己的烹飪、手工技巧，又覺得剪輯一支10分鐘的影片太麻煩嗎？臉書NPE團隊日前推出了旗下第4款實驗性App「Hobbi」，用於紀錄個人生活及愛好並以照片或影片的方式與他人分享。

Hobbi的功能與視覺創作分享平台Pinterest類似，但Hobbi的宗旨不僅是讓用戶尋找創作靈感，更旨在幫助業餘愛好者將自己的作品的相片整理到主題收藏中，如園藝、烹飪、工藝美術及裝飾等。該App並沒有太多社群網站的元素，不過用戶仍能在完成作品後將影片或精彩片段分享給好友。

換句話說，Hobbi與社群網路相比，更像個編輯者或組織者。而與Instagram的限時動態比較，Hobbi的編輯工具也更為簡單。

不過值得一提的是，Hobbi是「Tangi」發布後推出的App。Tangi是Google推出的一款由內部孵化器Area 120實驗室推出的一款實驗性短影音App，用於啟發創造力、愛好及DIY內容，可以說Tangi就像是抖音（TikTok）的DIY版。儘管Pinterest一直是啟發興趣、愛好的家園，但臉書、Google等公司在DIY場域進行實驗都是一個新的訊號，即該領域仍有開拓新市場的潛力。

Hobbi已在iOS上架，目前僅供美國、哥倫比亞、比利時、西班牙及烏克蘭的用戶下載。

臉書NPE（New Product Experimentation，新產品試驗，）團隊旨在開發富有創意與實驗精神的App，透過這些僅專注於小群體、特定目標的App來進一步了解用戶的需求，以作為公司擬定戰略方向的參考。此前NPE團隊已推出了3款App，分別是用於分享歌曲的AUX、匿名聊天交友的Bump及迷因（Meme）生產器Whale。

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