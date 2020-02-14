「第二位台商康復」錄音曝心聲！60條口罩產線完成、首批台商預計18日解隔離

▲指揮中心指出，首批武漢台商包機預計在2/18可以解除隔離。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央疫情指揮中心今（13）日在記者會宣布台灣第10例確診武漢肺炎（新冠肺炎COVID-19）台商康復可以解除隔離，該台商也透過錄音表達心聲和對第一線防疫人員道謝，而首批包機回台的武漢台商還有244人在隔離檢疫所，如果都沒有狀況，預計總共247人在2/18可以解除隔離。

台灣第十例台商患者透過錄音說明心情和感謝，直言「住進醫院後，家人全部變成全民公敵，我明白人性都是擔心自己，深怕被傳染，但生病之後才能同理病人的無奈與無助。」但最後他也再次強調，「一定要選擇說真話，謝謝第一線防疫人員，生在台灣真的是很幸福！」

請繼續往下閱讀...

他也特別談到指揮官陳時中落淚的那天，他說「當我看到陳部長在記者會上哽咽落淚的那一刻，我忍不住心中滿滿的感慨，我要向第一線的所有防疫人員說聲您辛苦了，謝謝你們！」也不忘再次強調「選擇說真話真的很重要！」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

而陳時中在現場聽到該名台商的錄音檔，也再次拿起麥克風直說，真的很中意「選擇說真話這麼重要」這句話；但他也不禁感嘆「選擇說真話也很困難」，當社會對患者標籤化，患者不說真話，那防疫又該怎麼做？他也再次呼籲，整個社會不要對立，不要標籤化、不要肉搜，因為「唯有選擇說真話，防疫才有可能。」

另外，針對檢疫所台商身體狀況，醫福會執行長王必勝表示，12日所有台商情況良好，但有一名小朋友發燒，由媽媽陪同就醫，目前醫院的3位患者中，除了首例確診外，其餘採檢皆為陰性。

王必勝說，247位台商自4日入住檢疫所以來，總共轉出11位，除了昨天轉出的2位之外，剩下的9位皆二採陰性回到檢疫所，所有台商預計在18日解除隔離，之後預計會消毒2到3天，也讓工作人員暫時休息。

而在口罩產能方面，經濟部也表示，60條生產線都已經遴選分配完畢，業者都符合條件規範，包括「3/2前裝機上線、每一個機台每週可以70萬片、總量超過500萬片、其中120萬片無償提供和380萬片依照公告價格」，預計計第一批會在2/25開始。

▲經濟部也表示，60條生產線都已經遴選分配完畢。（圖／記者湯興漢攝，資料照）