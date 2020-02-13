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西洋情人節曬恩愛　太平山多望吊橋藏浪漫密碼！打卡泡湯送灰林鴞筆記本

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▲▼鳩之澤的多望吊橋，有諧音我愛你及情人多望的浪漫的聯想，是西洋情人節曬恩愛好去處。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲鳩之澤的多望吊橋，有諧音我愛你及情人多望的浪漫的聯想，是西洋情人節曬恩愛好去處。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤，有溫泉、吊橋及自然步道，其中多望吊橋，因位處海拔520公尺，橫跨多望溪，有諧音我愛你及情人多望的浪漫的聯想，因此，常被遊客當作太平山地區的情人橋。為了讓民眾在情人節能對情人訴說愛意及有特別的回憶，羅東林管處2月14日西洋情人節當日，遊客於鳩之澤溫泉區域自拍合照，並打卡公開分享，即可於購票泡湯時獲贈太平山經典灰林鴞筆記本文創商品。

▲▼鳩之澤的多望吊橋，有諧音我愛你及情人多望的浪漫的聯想，是西洋情人節曬恩愛好去處。（圖／羅東林管處提供，下同）

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▲▼鳩之澤的多望吊橋，有諧音我愛你及情人多望的浪漫的聯想，是西洋情人節曬恩愛好去處。（圖／羅東林管處提供，下同）

羅東林管處表示，鳩之澤溫泉為國內首屈一指的優質溫泉，其泉源由山麓石縫中滲流而出，泉水經氧化及沉澱作用呈現寶藍色，景緻媲美冰島藍湖溫泉；泉質屬弱鹼性碳酸氫鈉混和泉，洗後有滑潤感，亦有「美人湯」之譽。溫泉區有溫泉大眾池(露天SPA區、男女裸湯區)及溫泉湯屋，多元化設施滿足遊客的泡湯需求。

▲▼鳩之澤的多望吊橋，有諧音我愛你及情人多望的浪漫的聯想，是西洋情人節曬恩愛好去處。（圖／羅東林管處提供，下同）

2月14日西洋情人節當日，遊客於鳩之澤溫泉區域景點，如「多望吊橋」、「鳩之澤溫泉」或「鳩之澤自然步道」等處自拍合照，並打卡公開分享，即可於購票泡湯時獲贈太平山經典灰林鴞筆記本文創商品，作為情人節泡湯的收藏。

鳩之澤溫泉煮蛋區是太平山內的熱門景點，設有2座煮蛋槽，供民眾自行煮食溫泉蛋或溫泉玉米，撥開溫泉蛋殼，滑順Q彈的蛋白、濃郁綿密的蛋黃，夾帶溫泉香，是泡完湯後的最佳享受，周邊設施中融入在地植物姑婆芋意象，設置涼亭，並穿插置入出現在溫泉區的太田樹蛙當成裝置小元素，享用美味溫泉蛋之際，也增加寓教娛樂的活潑性。

▲▼鳩之澤的多望吊橋，有諧音我愛你及情人多望的浪漫的聯想，是西洋情人節曬恩愛好去處。（圖／羅東林管處提供，下同）

跨過多望吊橋，走進全長1.1公里鳩之澤自然步道徐行漫步，能欣賞到中低海拔常綠闊葉樹林樣貌，繁茂的蕨類植物、地被植群與各種附生植物，讓翠綠的闊葉樹林擁有豐富的層次與美感，來一趟鳩之澤，可以享受芬多精森林浴及溫泉浴，是頂級雙享泡享受。

活動詳情將於太平山FB粉絲團（http://www.facebook.com/tps100.forest/）、台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw/）及太平山森林遊樂區專網（http://tps.forest.gov.tw/）發布，或電洽太平山服務站（03-9809805）及溫泉區（03-9809767）詢問。

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