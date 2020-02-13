隔離還趴趴走？23人遭重罰破百萬　提升社區整體防護體系明公布

▲中央流行疫情指揮中心例行記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應新冠肺炎疫情，國內確診個案接觸者、中港澳返台者需接受居家隔離、檢疫14天不得外出，合計有近2萬人接受管制，然而不聽勸趴趴走事件頻傳，截至13日為止，累計共有23人被罰、處分共110萬元；由於需隔離人數持續增加，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，明日將公布社區整體防護體系並行報告。

隨著管理力道加強，需要居家檢疫、隔離者越來越多，根據中央流行疫情指揮中心統計，居家檢疫者（中港澳返台）已經達到1.9萬人，居家隔離（確定病例接觸者）則有355人。

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目前針對風險較高的族群，包含居家隔離以及居家檢疫但有出現症狀者，另給予手機進行電子定位監控，以更有效率掌握隔離者動態，但還是傳出有里長、里幹事打電話聯繫還找不到人，甚至還有違反規定出門、不接受手機監控等情況出現。

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者湯興漢攝）

指揮中心應變官莊人祥表示，統計至13日為止，居家隔離違反規定3人，共裁處26萬元；居家檢疫20人，裁處84萬，累計累計罰款已經破百萬。

面對檢疫負擔，陳時中日前表示，希望運用電腦相關資訊作更有效的管控；今日進一步回應規劃明日公布社區整體防護體系。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥說明，明日規劃測試相關系統，包含讓旅客在飛機上可以透過用手機等裝置填寫護照號碼、身份證字號以及手機號碼等資訊，透過資訊串連，讓需追蹤聯繫隔離者的一線人員可以在最快時間取得聯繫方式；另也規劃讓民眾用透過自己的手機來回報定位，達到監控效果，初步規劃讓風險較低的無症狀居家檢疫民眾使用。