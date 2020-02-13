新冠肺炎疫情延燒　中藥「防疫小包」成搶手貨

▲宜蘭大明中草藥店魔法阿嬤吳秀玲的中藥防疫小包成搶手貨，她並示範紅棗、黃耆及枸杞等藥材可熬煮成養生茶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，以中藥草製成的防疫小包是成了搶手貨，宜蘭市長江聰淵13日到市內的藥草街，拜訪大明中草藥店魔法阿嬤吳秀玲，吳秀玲示範防疫小包是使用香茅、艾草及大黃等中藥材製成。

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宜蘭市公所表示，新冠肺炎恐怖來襲，巿面上口罩一罩難求，人人「聞咳色變」，導致人心惶惶，而現階段除了勤洗手、戴口罩自保外，更重要就是增強自身免疫力，所以如何提高自我免疫防護力成了防疫的重要工作。

而魔法阿嬤吳秀玲示也範食補料理，她說，最簡單就是用紅棗、黃耆及枸杞洗乾淨之後，熬煮成養生茶，一壺溫溫熱熱的養生茶可供喝1天，溫暖身體，也達到保健，另外，薑棗陳皮茶、大棗茯神粥及養氣蔘雞湯等，也是暖心暖胃的好料理。

市長江聰淵表示，除了戴口罩、勤洗手防疫及少去密閉式公眾場所之外，透過食補增進營養素的補充與自身的生活作息也非常重要！在病毒流行的非常時期，大家千萬不要熬夜導致身體缺乏休息，而造免疫力下降！

宜蘭市公所更特別13日下午在宜蘭市農會（小東路）3F家政教室，由江聰淵與大明中草藥店魔法阿嬤精心準備3道料理（薑棗陳皮茶、大棗茯神粥及養氣蔘雞湯），在市長FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/profile.php?id=100000895783774）上直播。

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