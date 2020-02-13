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陳時中防疫「以一擋百」爆紅！「民法大師」父影響深遠：英雄總是要有所犧牲

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▲▼中央流行疫情指揮中心莊人祥監測應變官,中央流行疫情指揮中心何啟功副指揮官,中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官,中央流行疫情指揮中心周志浩執行官,醫福會王必勝執行長。（圖／記者張一中攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者張一中攝）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情全球持續，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中，在這次新冠肺炎防疫上功不可沒。陳時中父親是民法大師陳棋炎，從小在父親的教育之下，對陳時中的人生觀、邏輯觀都有重大影響。

陸委會原本在11日表示，持有長期居留證或長期探親證的國人或中配的中國子女可入境，引起各界反彈，指揮中心12日馬上否決，指揮官陳時中在記者會上更說出「當初沒有選擇台灣的國籍，現在就必須自己承擔」的重話，引起許多網友分享。陳時中在新冠肺炎防疫上「以一擋百」的行事風格另許多網友讚賞，這其實跟他父親陳棋炎的教育很有關係。

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陳時中曾經撰文緬懷父親，他在「家族法新課題：陳公棋炎先生九十晉五冥壽紀念文集」中談及父親對他的影響，透露父親是位過程論者，陳棋炎認為人只要努力、腳踏實地，結果一定是公平。陳時中表示，父親終其一生都在跟他進行「結果論」與「過程論」的隱性戰爭，直到現在才了解父親的用意「做人做事唯有實在而已」。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中行事風格深受父親影響。（圖／記者林敬旻攝）

根據《信傳媒》報導，陳時中小時候不了解為何父親不當官，面對政府、黨工、總統府邀約「父親總是棄如敝屣」，當時陳時中不解，認為社會上有很多不公不義的事情，但父親卻不去協助發聲。長大後陳時中才了解，父親當時是為了保護他們「讓我們能在安全環境下長大」才拒絕，「時代的悲劇下，英雄總要有所犧牲」。

陳時中也表示，在父親的身教言教下，對他的人生觀、邏輯觀產生強烈影響，「法律、政策皆是為服務人民社會而產生，試圖以法律由上而下、而不體認人民社會的需要時，皆難以成功」、「參與國家政策的運作，雖然領域與作法與父親似有不同，但靈魂的深處有著父親的影響，因為，我也是父親的學生。」

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