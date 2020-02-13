武漢首開「有條件解封」大門　湖北新增病例連10降後卻一夜暴增　

▲從1月23日起封城超過20天的武漢，出現有條件解封跡象。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新增確診病例連10日下降後，湖北武漢市日前迎接首批方艙醫院出院人員，並在7個區發布《在外人員返漢告知書》，意味著經歷20天封城後，有望首開「有條件解封」大門。但值得注意的是，湖北省確診病例卻在昨（12日）晚一夜之間，暴增14,840例，對此大陸國家衛健委指出，係因除核酸檢測外，診斷分類中增加了「臨床診斷」的緣故，以便患者能早診早治。

根據數據統計，湖北省11日新增新冠肺炎確診病例1638例，並是繼2月2日後，首次降到2000例以下，新增出院數也連日超過死亡案例；2月11日，武漢兩家方艙醫院共34名輕症患者痊癒，成為首批方艙醫院出院者。

▲新冠肺炎爆發近兩個月，大陸調整確診判定，並積極恢復城市正常運作。（圖／路透）

在疫情蔓延速度相對趨緩下，隨開工日臨近，封城超過20天的武漢也在近日出現解封跡象。武漢市委書記馬國強日前表示，要優先保障兩類人返漢，而在外人員返漢工作實施方案，主要解決籍貫或者常住在武漢，因春節原因離開武漢，目前希望回到武漢的人；另一類人是在武漢工作，春節期間回家過年，現在需要回武漢工作的人。

他強調，目前疫情防控處於膠著狀態，保障城市運行和居民生活密切相關人員的返漢要優先安排，單位提出需要後由政府保障交通，讓藥房、超市、酒店等正常運轉起來，滿足武漢市民的生活需要，投入到武漢的各項工作中去。

為此，武漢市江漢區、江岸區等7個區11日起先後發布《在外人員返漢告知書》或相關的通知。對疫情爆發以來，外界關注武漢何時能恢復正常運轉，發出重要的訊號。

但值得注意的是，為加快城市內病例排查腳步，武漢市金銀潭醫院院長張定宇10日表示，國家衛生健康委和中醫藥管理局根據臨床治療進展，完善新冠肺炎診療方案，目前，在診斷方面，湖北省不再強調核酸檢測作為唯一的確診標準；並在臨床分型上面增加了輕型這一個類型。

在此之下，今（13日）一早按照大陸官方數據統計，昨日一夜之間，湖北省新增新冠肺炎病例14840例，其中，臨床診斷病例達13332例。衛健委指出，根據新的確診和治療方案，近期湖北省對既往的疑似病例開展了排查並對診斷結果進行了訂正，對新就診患者按照新的診斷分類進行診斷。

對於疫情未來走向，大陸專家鍾南山說，新冠肺炎新增病例已在一些地區出現下滑，疫情有望出現緩解，預計峰值將會在2月中下旬出現，4月前可能結束。

▼大陸新冠肺炎封城全圖。（圖／黃麒文 製作）