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一家全確診卻隱瞞病情…社區大樓「整棟隔離」！已感染6例

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武漢封城街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢封城街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省廣州市2月11日驚傳當地一社區大樓被全部隔離封鎖！廣州海珠區發佈官方微博2月12日凌晨急發通報表示，對琶洲某社區的某棟大樓實施集中隔離醫學觀察，保障居民群眾健康安全。 據悉，皆因該棟大樓的某一位屋主隱瞞曾出入過疫情發生地、一家人新冠檢測陽性的事實。

據《廣州日報》報導，該社區為保利天悅。11日晚，大樓屋主收到社區管理委員會通知，「根據省市專家多次現場調查和討論，認為該棟大樓仍可能存在不明傳染源，不排除繼續通過共用電梯或通過排汙管道傳播而使疫情蔓延擴大；因此，為了每位住戶的安全和健康，專家組建議將本大樓全體住戶搬出，實施集中醫學觀察。」

據《羊城晚報》報導，琶洲街道負責人證實，該大樓是保利天悅18棟。廣州海珠發佈官方微信12日中午13時57分發文稱，「截至2月11日，保利天悅18棟共有6例新冠肺炎確診病例，為最大程度保障居民身體安全，及時、準確提供健康監測服務，根據省、市專家意見，2月11日晚，海珠區防控新型冠狀病毒（COVID-19）感染的肺炎疫情工作領導小組決定，分批將該棟樓全體住戶轉移到指定的集中醫學觀察場所江悅酒店和維也納酒店（海珠客運站店），實施為期14日的集中隔離和醫學觀察。」

通報表示，居民集中隔離期間，由集中醫學觀察場所內駐點醫務人員及時跟進健康情況監測，所屬街道居委全程提供生活物資保障；區衛生健康局已組織專業機構對該社區環境進行連續、全面的消毒處置，指導社區社區管理委員會管理和琶洲街社區衛生服務站，每天開展2次社區內公共區域的空氣和物體表面消毒，並組織街道對社區外環境進行全面消殺。

▲▼武漢肺炎／英國／一名男子戴著口罩站在窗戶前。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國一名男子戴著口罩站在窗戶前。（示意圖／達志影像／美聯社）

據該大樓一位馮姓住戶透露，保利天悅18棟發生疫情與之前一家人隱瞞從湖北來廣州有關係，「當時他住了很多天才發現，送去治療。」

廣州市公安局通報，海珠區公安分局2020年2月4日依法對余男（33歲，已於1月31日被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎患者，現已被隔離收治）以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。據《廣州日報》確認，他就是該大樓的住戶。

經初步調查，1月23日，余男的妻子閔女（31歲）在已經出現咳嗽、發燒等疑似症狀的情況下，仍自駕車與父母從疫情發生地返回廣州市海珠區的家中；到廣州後，余男與家人於1月27日至31日期間，先後前往醫院就診，並被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎；海珠區疾病控制中心在獲悉檢測結果後，曾致電余男，告知其及家人檢測新型冠狀病毒核酸結果均呈陽性，並要求其配合執行衛生防疫機構按照《中華人民共和國傳染病防治法》提出的預防、控制措施。

但余男在街道與社區管理委員會工作人員上門排查時，卻刻意隱瞞家人曾出入過疫情發生地，以及一家人檢測新型冠狀病毒核酸結果均已呈陽性的事實，且不配合工作人員為其兒子測試體溫。

對此，余男在明知家人出入過疫情發生地、已被確診感染新型冠狀病毒感染的肺炎，且本人檢測新型冠狀病毒核酸結果均呈陽性的情況下，卻故意隱瞞，並不配合工作人員排查，拒絕透露自己及家人的活動範圍及人員接觸情況，導致感染的新型冠狀病毒存在繼續傳播的嚴重社會危險，行為涉嫌妨害傳染病防治罪。

目前，余男及家人均已被隔離收治。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零九條之規定，海珠區公安分局依法對他立案偵查。

▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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