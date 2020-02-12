11家大廠退出MWC 2020　路透：疫情延燒GSMA將研議取消

▲MWC每年在巴塞隆納舉辦。（圖／記者洪聖壹攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

由於武漢肺炎疫情延燒，已有許多科技大廠都宣布退出今年的世界通訊大會（MWC），而《路透社》在12日報導，消息人士指出，今年的MWC原本預定在24日至27日舉行，而主辦方GSMA（Groupe Speciale Mobile Association）考慮到疫情影響，又怕活動上大鬧空城，將會25位業界相關人士開會，決議是否要取消本屆活動。

MWC是由GSMA從2009開始主辦的活動，每年2至3月在西班牙巴塞隆納舉辦，邀請各家手機廠商、軟體商、電信業者及無線通訊產業專家學者等參與，透過展示新產品、服務和討論流動通訊產業趨勢與技術，平均每年會有10萬人為此到巴塞隆納旅遊，GSMA也估計，每次舉辦MWC會為當地帶來約5億美元（約新台幣150億元）的經濟收益。

▲OPPO於MWC 2020的Find X2發表會將如期舉辦。（圖／OPPO提供）

目前包括Sony、LG、TCL、愛立信、中興通訊、亞馬遜、輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）、NTT Docomo和聯發科11國際大廠都宣布，將不參與2020年的MWC活動，三星目前也傳出取消高階主管前往參與，是否真要退出仍在觀望中。不過大陸廠商華為、OPPO、小米在各廠紛紛推出之際，卻宣布將如期參展。

雖然西班牙政府和巴塞隆納市政府一再表示，到本地旅遊是安全無虞的。GSMA也表示，會落實防疫措施，對進入展場的人進行體溫測量，也禁止任何來自湖北省的遊客參加，但武漢肺炎持續延燒，今年的MWC舉辦與否將還會有很大的變數。