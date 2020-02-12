習近平戴口罩視察「5張現場照」曝光！發表重要談話：防疫到了最吃勁的關鍵

記者許力方／綜合報導

大陸國家主席習近平10日戴著口罩現身，深入北京視察防疫工作，其中「五張照片」12日由官方公布，在網路瘋傳，他走進人群中閒話家常，喊話「非常時期就不握手了！」還關心菜價怎麼樣。中共中央政治局常務委員會12日會議中，他也發表了重要談話，強調「當前疫情防控工作到了最吃勁的關鍵階段」。

根據《央視》報導，習近平在會中指出，新冠肺炎疫情發生以來，始終堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，全面開展疫情防控工作。在黨中央集中統一領導下，中央應對疫情工作領導小組及時研究部署工作，國務院聯防聯控機制加大政策協調和物資調配力度，各地區各部門積極履職盡責，廣大醫務人員衝鋒在前、無私奉獻，全國各族人民眾志成城、團結奮戰。經過艱苦努力，疫情形勢出現積極變化，防控工作取得積極成效。這是來之不易的，各方面都作出了貢獻。

習近平強調，「當前疫情防控工作到了最吃勁的關鍵階段」，要毫不放鬆做好疫情防控重點工作，加強疫情特別嚴重或風險較大的地區防控。各級黨委和政府要按照黨中央決策部署，突出重點、統籌兼顧，分類指導、分區施策，切實把各項工作抓實、抓細、抓落地，堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰，努力實現今年經濟社會發展目標任務。