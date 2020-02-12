防疫工作爆量移民署人員爆肝！　徐國勇到移民署慰問辛勞



▲內政部長徐國勇12日到移民署台北服務站慰勤。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

面對武漢肺炎疫情，內政部長徐國勇12日前往移民署慰勤，感謝移民署基層人員為台灣防疫、阻絕疫情於境外的辛勞。徐國勇表示，總統蔡英文在上個月的國安會議就指示「防疫視同作戰」，並要落實入出境的人流管理。所以移民署在整體的防疫團隊中，扮演了相當重要的角色，因為有他們的努力及付出，才能為台灣的國境人流管理做好把關的工作。



▲內政部長徐國勇12日到移民署台北服務站慰勤。（圖／記者張君豪翻攝）

徐國勇強調，對外感謝擔任機場港口防疫工作第一線的移民署「國境事務大隊」「入出國事務組」擔任移民署在防疫工作的第一線把關人員。從過年期間到現在，防疫中心經常召開大小會議與記者會無役不與，成功把疫情阻絕境外。



徐國勇並指出，移民署「移民資訊組」也常須配合各部會或防疫中心所需求的資料，提供相關的入出境資料與數據，工作負擔也不遑多讓；尤其是為了協助衛服部的居家檢疫業務，更是每日勾稽多項旅客資訊與在台地址等內容，即時協助各縣市完成檢疫工作，強化整體防疫能量。

移民署包含台北市服務站等全台共25個服務單位，在疫情期間受理民眾申辦案件，近期因應爆量民眾出國搶申請入出境紀錄而忙得不可開交，民眾焦急申請證明未到過疫區文件，台北服務站曾一天暴量處理近2千件，徐國勇感謝移民署各單位同仁在這段防疫期間的辛勞與付出，12日特別前往移民署頒發加菜金。

徐國勇說，他部務會報指示要全力協助爭取移民署外勤同仁加班費，全數支應同仁的超勤需求；另外同仁的口罩或洗手液等防疫用品，也應充足供應，為同仁的健康把關，也希望移民署全體人員繼續努力為國人健康把關。

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