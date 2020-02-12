　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

明基集團虹韻助聽器配合長照2.0　提供免費到府聽力服務

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲虹韻聽力師到府服務，為奶奶進行定期助聽器調整。（圖／明基集團提供）

▲虹韻聽力師免費到府服務，為奶奶進行定期助聽器調整。（圖／明基集團提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
明基集團（BenQ）虹韻助聽器今（12）日宣布，配合政府長照2.0政策目標，積極推動「到府服務」便民措施，虹韻總經理王安表示，虹韻有100位聽力師和配戴師服務團隊可安排派員免費到府服務，歡迎鄉親善加利用，值此非常時期，服務毫不中斷。

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續升溫，加上寒流一波波來襲，民眾外出意願降低，但聽損者仍需要定期調整助聽器和定期聽力檢查，虹韻助聽器以「提昇台灣聽損者助聽器配戴率」為核心服務理念，積極推出免費到府服務、遺失送新機、故障換新機等創新服務。
 
王安表示，為減少身心障礙、行動不便人士及年長者往返奔波的不便性，有需要者歡迎撥打免付費電話0800-289-868洽詢到府服務，並即日起不管是預約到府或到虹韻門市做聽力檢查，即送日本75%酒精乾洗手，篩檢符合條件(55dB)，再贈送紅外線溫熱震動按摩枕。
 
王安指出，政府為因應台灣高齡化人口不斷攀升，從原本長照1.0的九項服務，改版到長照2.0再擴增九個服務項目，其中到宅醫療在長照2.0裡稱為居家醫療，可分擔醫療上的負擔，而虹韻為配合政府長照2.0，提供聽損人士及長者快速便捷到府的貼心服務，省去往返醫院或助聽器的舟車勞頓。

ET快訊
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生
「社區感染總有一天來臨」名醫舉「明天過後」4可能：我們應該怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

Google工程師成立新公司　欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

Pokémon Home讓寶可夢可在iOS及Android互換　進階版可寄放6000隻

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

太難了！安卓之父Andy Rubin創立的Essential公司宣布倒閉

WhatsApp活躍用戶突破20億！　執行長：致力與FB其他訊息端相互配合

你的Google日曆也無法正常顯示嗎？　Google：啟動調查、修復中

陸媒傳出蘋果主動延長保固期！　考量疫情難送修...陸港澳台皆適用　

9款惡意App快刪除！偷裝3,000種病毒...Google Play已下載47萬次　黑名單在這快來看

不僅iPhone 9、平價音箱！傳蘋果正在開發AirPods Pro Lite耳機

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

Google工程師成立新公司　欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

Pokémon Home讓寶可夢可在iOS及Android互換　進階版可寄放6000隻

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

太難了！安卓之父Andy Rubin創立的Essential公司宣布倒閉

WhatsApp活躍用戶突破20億！　執行長：致力與FB其他訊息端相互配合

你的Google日曆也無法正常顯示嗎？　Google：啟動調查、修復中

陸媒傳出蘋果主動延長保固期！　考量疫情難送修...陸港澳台皆適用　

9款惡意App快刪除！偷裝3,000種病毒...Google Play已下載47萬次　黑名單在這快來看

不僅iPhone 9、平價音箱！傳蘋果正在開發AirPods Pro Lite耳機

瘋電影／暴走曼哈頓　黑吃黑極惡之道

分居女友回來拜託「幫我修手機」　誤點LINE驚見「她時薪2萬元」

2歲Lucy臉冒紅疹「一直好不了」！　被診斷真正病因…「樂觀反應」讓隋棠笑哭

台股收盤小漲17點　遇月線反壓失11800點關卡

中職／連3季20轟　張志豪：今年加強選球眼

新冠肺炎疫情延燒　中藥「防疫小包」成搶手貨

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

武漢肺炎帶動外包市場增56%　網路電商最搶手

上任1年多第3次出席行政院會　韓國瑜討口罩：高雄一天要55萬個

接回「鑽石公主號」台人？指揮中心14:00最新說明

3C家電熱門新聞

擔心武漢肺炎　MWC 2020宣布取消

三星S20系列五大優勢短評

9款惡意App快刪除！偷裝3,000種病毒...Google Play已下載47萬次

市調：蘋果AirPods奪銷量第一

NASA的立掃把挑戰是假消息

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

Google Assistant「畫面搜尋」功能回歸

陸媒傳出蘋果主動延長保固期！　考量疫情難送修...陸港澳台皆適用　

安卓之父創立的Essential倒閉

Android擬添「超級省電」新模式！程式碼透端倪

傳蘋果正在開發AirPods Lite耳機

hTC關閉大陸官方社區　引發退出手機市場流言

11廠退出MWC 2020　GSMA將討論取消

Google Play上有下載這24個App都要刪掉

更多熱門

相關新聞

影／蔡英文長照2.0再升級　7大政績一次看

影／蔡英文長照2.0再升級　7大政績一次看

2020蔡英文總統連任辦公室17日推出最新「下一個四年，長照2.0升級」政見影片，以動畫方式宣示目前進行的長照2.0政策再升級方案，未來四年，不但繼續拚經濟，還要將經濟成長的果實進行分配，讓社會安全網更加完善。

長照一條龍！出院到回家醫院一手包

長照一條龍！出院到回家醫院一手包

明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩

明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩

一打二顧罕病孫　71歲阿公騎車哭吼想解脫

一打二顧罕病孫　71歲阿公騎車哭吼想解脫

明基/佳世達參加印尼國際醫療展　積極拓展東協醫療市場

明基/佳世達參加印尼國際醫療展　積極拓展東協醫療市場

關鍵字：

明基虹韻助聽器長照2.0

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

陸配子女不選「台籍」有五理由

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面