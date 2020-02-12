明基集團虹韻助聽器配合長照2.0　提供免費到府聽力服務

▲虹韻聽力師免費到府服務，為奶奶進行定期助聽器調整。（圖／明基集團提供）

記者姚惠茹／台北報導



明基集團（BenQ）虹韻助聽器今（12）日宣布，配合政府長照2.0政策目標，積極推動「到府服務」便民措施，虹韻總經理王安表示，虹韻有100位聽力師和配戴師服務團隊可安排派員免費到府服務，歡迎鄉親善加利用，值此非常時期，服務毫不中斷。

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續升溫，加上寒流一波波來襲，民眾外出意願降低，但聽損者仍需要定期調整助聽器和定期聽力檢查，虹韻助聽器以「提昇台灣聽損者助聽器配戴率」為核心服務理念，積極推出免費到府服務、遺失送新機、故障換新機等創新服務。



王安表示，為減少身心障礙、行動不便人士及年長者往返奔波的不便性，有需要者歡迎撥打免付費電話0800-289-868洽詢到府服務，並即日起不管是預約到府或到虹韻門市做聽力檢查，即送日本75%酒精乾洗手，篩檢符合條件(55dB)，再贈送紅外線溫熱震動按摩枕。



王安指出，政府為因應台灣高齡化人口不斷攀升，從原本長照1.0的九項服務，改版到長照2.0再擴增九個服務項目，其中到宅醫療在長照2.0裡稱為居家醫療，可分擔醫療上的負擔，而虹韻為配合政府長照2.0，提供聽損人士及長者快速便捷到府的貼心服務，省去往返醫院或助聽器的舟車勞頓。