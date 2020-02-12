火神山清潔工「月薪8.6萬元」　招募員崩潰：電話別再打了

▲武漢火神山醫院。（圖／翻攝自微博）

記者楊庭蒝／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情持續延燒，中國大陸2月初在社群媒體上流傳著一個招募消息，火神山醫院正在應徵清潔工，月薪高達3萬至3萬5000元人民幣（約台幣12至15萬元），造成招募電話被打爆。招聘單位武漢市天盾保安服務有限公司在11日緊急出面澄清，當初是要招募「小湯山」醫院的清潔員，月薪也只有1萬8000至2萬元人民幣（約台幣7至8萬元）。

根據《新京報》報導，天盾保安服務有限公司的朱經理負責此案，並在1月底發布這則招募消息，沒想到2天之後發現遭有心人士竄改，月薪被改為3萬至3萬5000元人民幣，其餘的聯絡訊息、工作內容等皆沒有更動，電話也是經理本人的。此後全國各地皆有詢問電話，讓他相當困擾。

▲疫情讓各地都出現口罩荒。（圖／達志影像／美聯社）

朱經理表示，當初是為小湯山醫院招募清潔工，結果消息被竄改後廣傳，湖北省一處勞動就業局還將這個假消息放在官網，導致全國諮詢電話湧入，手機根本無法正常使用。

朱經理也表示，平時武漢地區的清潔員平均工資為3000元人民幣（約台幣1.2萬元），但現在大家既然有這份愛心和勇氣來應徵，就值得這個月薪，這是愛和勇氣的獎賞，但出於疫情管控的目的，目前只以武漢本地的求職者為主，希望外地的人不要再打諮詢電話。

新型冠狀病毒已經正名為COVID-19，在中國造成至少1100人死亡，截至11日為止，全球確診病例已經超過4萬4650例。