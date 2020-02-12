暴風亂吹！69歲老翁爬梯跌落　慘遭5隻愛犬衝上前「活活咬死」

▲老翁慘遭羅威那犬（Rottweiler）咬死。示意圖，非本文當事狗隻。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者曾筠淇／綜合報導

暴風席亞拉（Ciara）侵襲歐洲，導致不少地區出現強風、暴雨，法國一名69歲老翁晚間在屋外爬梯時，因為風勢太強，不幸從梯子上摔落，雖然老翁的妻子通知了消警人員，但這名老翁仍被家中飼養的5隻羅威那犬包圍並啃食，最終不幸死亡。

據英國《太陽報》報導，在法國西北諾曼第大區的（Normandie）卡爾瓦多斯省（Calvados）阿克維爾鎮（Acqueville），一名69歲老翁在屋外架設梯子並爬上去，當時因暴風席亞拉正吹起一陣強風，導致他重心不穩，不慎摔落。

Five rottweilers eat man's face after he gets knocked off ladder during Storm Ciara #Business https://t.co/22Yu3FJLsE pic.twitter.com/txOGBJjYAp — BusinessUK Newslocker (@Business_UKnews) February 11, 2020

老翁在晚間6時不幸跌落，妻子在發現後，隨即通報警消人員，不過警消人員抵達現場時，已是晚上8時45分。據警方指稱，當時有5隻羅威那犬接近並攻擊老翁，而受害者的臉上的傷口，是在摔倒後的幾秒鐘後才發生的。

警方雖然極力阻止羅威那犬繼續靠近老翁，但這些狗仍不受控，最終只好下令射擊其中3隻攻擊力特強的狗，以便救出老翁，而另外2隻狗則是由老翁的妻子帶進屋。

據報導，目前老翁應該是被自家養的5隻狗給咬死，但仍被送往醫院進行驗屍，以確定確切死因；至於妻子則以「震驚的狀態」被送至醫院，但沒有大礙。