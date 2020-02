暴風亂吹！69歲老翁爬梯跌落　慘遭5隻愛犬衝上前「活活咬死」

▲老翁慘遭羅威那犬(Rottweiler)咬死。示意圖,非本文當事狗隻。(圖/達志影像/示意圖)

實習記者曾筠淇/綜合報導

暴風席亞拉(Ciara)侵襲歐洲,導致不少地區出現強風、暴雨,法國一名69歲老翁晚間在屋外爬梯時,因為風勢太強,不幸從梯子上摔落,雖然老翁的妻子通知了消警人員,但這名老翁仍被家中飼養的5隻羅威那犬包圍並啃食,最終不幸死亡。

據英國《太陽報》報導,在法國西北諾曼第大區的(Normandie)卡爾瓦多斯省(Calvados)阿克維爾鎮(Acqueville),一名69歲老翁在屋外架設梯子並爬上去,當時因暴風席亞拉正吹起一陣強風,導致他重心不穩,不慎摔落。

