防疫兼具照顧　中華電AI保姆加接送助手護孩童健康

▲內建「i寶貝」智慧聲控服務的智慧音箱，成爸媽分身乏術的好幫手。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

為了做好武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）防疫，學生開學因而延後，部分學童只能待在家裡等開課，讓許多家長忙著找救援，而照常上課的幼兒園也為了如何減少學童聚集、避免交叉感染而傷透腦筋。運用AI科技幫助家長照顧孩童已成為趨勢，中華電信的AI應用服務「i寶貝智慧聲控服務」與「PickMeUp接送助手」就在防疫期間祭出優惠，針對家長們以及各學校機構提供智慧防疫好工具。

許多孩童在武漢肺炎防疫這段期間待在家，爸媽即便向公司請假，有時也得在家忙工作。一款智慧音箱就成了爸媽分身乏術的好幫手。內建「i寶貝」智慧聲控服務的LUCIA Mini，是由中華電信推出的在地化智慧音箱，全新純白色圓角機身，對小朋友而言就像玩具好友一樣。

只要孩童輕喚「i寶貝」，搭配特定指令，音箱內建的i寶貝智慧聲控服務就能即時提供源源不絕的語音內容，整合了語音辨識服務，可聽KKBOX音樂、FunPark有聲書、大家說英文，還可聽新聞、廣播、當語音助理等，成為防疫期間孩童居家的最佳玩伴、爸媽的「AI保姆」。

為了讓小家庭能夠輕鬆擁有AI幫手，中華電信特別為爸媽祭出優惠，只要在2月10日到3月2日間，購買LUCIA Mini智慧音箱，單機只要1,990元，兩張小朋友有找；若搭配相關寬頻和4G服務指定方案，還能直接「0元」帶回家，替家長節省荷包。

此外，中華電信也與欣聯電子攜手合作，在疫情期間對全台學校免費使用「PickMeUp接送助手」，包含幼兒園、托嬰中心、補習班。以減少放學時間，家長、孩童、老師們在校門口群聚等待，更能有效減少各班級孩童交叉感染機會。