雲南發布「掃碼令」　所有公共場所「掃碼才能出入」

▲雲南民眾掃碼才能出入公共場所。（圖／翻攝人民日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

雲南省為了防疫於11日發布「掃碼令」，自12日12時起，雲南省所有公共場所實施「掃碼出入制度」，範圍包含住宅社區、餐廳、市場、車站、地鐵以及商場等，若有人強行出入，擾亂秩序造成嚴重後果，將依法追究法律責任。

雲南省應對疫情工作領導小組指揮部11日發布《關於開展「雲南抗疫情」掃碼行動的通告》指出，雲南省委省政府決定在全省範圍內公共場所迅速開展「雲南抗疫情」掃碼行動，對所有公共場所實行掃碼出入制度。

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《通告》所指的公共場所包括居民小區、農貿市場、勞務市場、大型商場、超市、餐飲門店、醫院、藥店和地鐵、公交、機場（候機廳）、車站（候車室）等人員流動較大的公共場所、公共交通工具等。

《通告》提到，公共場所管理者或經營業主須通過微信搜索下載「雲南抗疫情」掃碼程式，按提示要求列印出條碼，張貼於公共場所入口和出口的明顯位置，並派專人引導、監督出入人員掃碼。

《通告》規定，所有出入公共場所的人員均須配合掃碼，對拒不配合的，公共場所有權拒絕其出入，對強行出入，擾亂公共場所秩序或造成嚴重後果的，依法追究法律責任。