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影／「遵守交通規則延遲送餐」　熊貓外送員號召百人抗爭嗆公司：亂改規定獎金還我

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▲台北市美食外送司機產業工會籌備會，food panda熊貓外送員抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市美食外送司機產業工會籌備會，foodpanda熊貓外送員抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃凱翊、蕭筠／台北報導

美食外送平台foodpanda去年11月祭出「現金付款欠款匯回新制」，因擬涉嫌變更勞動條件，讓5名熊貓外送員一狀告到台北市勞動局。12日號召160名熊貓外送員在街頭拉布條抗議。但記者實際觀察，到了預定集合的10點左右，現場只出現了約60名的外送員。

請繼續往下閱讀...

12日上午10點40分左右，聚集在敦化北路的外送員們開始喊起了口號，60多位外送員拉起布條嗆公司與台灣區執行董事總經理方俊強，大喊「方董方懂不懂裝懂，亂改規定獎金還我；拒單拉休都說沒有，說有窗口還要多久」。

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foodpanda去年11月推出的「現金付款欠款匯回新制」，導致外送員需自掏腰包代墊餐費才能免於被停權風險，後在今年1月中發出全新「調整報酬結構」公告，新制每單收入計算改為單件金額40至45元加上廣告費用10元、接單獎金5元及件數獎勵，基本一單薪資60元起跳，不過相較原本一單有70元收入，直接被砍掉10元，另累積接單要滿200件，才有500元獎金，讓大批外送員痛批此舉根本是變相減薪，引發罷工風波。

台北市美食外送司機產業工會籌備會的律師陳又新受訪時表示，foodpanda外送平台「玩的是兩面手法」，由於先前foodpanda在調解中宣稱他們與外送員之間是承攬關係，所以無須負擔外送員的勞健保及對勞工的責任與義務，但在他們「片面決定外送員的每小時外送收費薪資」時，卻又宣稱與外送員之間是雇傭關係，所以「可以我決定就好」。但當外送員認為既然是雇傭關係，那可自由決定接案時間時，卻又會遭到平台的懲罰性抽單，陳又新認為，foodpanda為了降低營運成本而玩的兩面手法，就是此次罷工訴求中需要釐清的法律責任關係。

先前foodpanda曾要求所有外送員都要遵守交通規則，2月起全台各區外送員也將發起不定時、不定區「外送員行車安全運動」，屆時恐怕會造成送餐延誤情況發生。

陳又新表示，外送員將會遵守美食外送平台所提出的要求，在市區的機車時速一定在40km/hr以下，領取餐點及外送餐點到府時，都會先找到一個合法的場所停車，再進行領餐送餐的動作，所以未來消費者領到餐點的時間將可能會延遲，「因為他們都是遵守交通規則才會延遲，希望消費者可以體諒」。

台灣美食外送司機產業工會籌備會代表之一陳永霖表示，今（12）日11時30分左右所有人將一同騎車至熊貓營運部，才會就地解散，他表示：「希望17日前可以得到回覆。」且要求foodpanda負責人方俊強及營運總監余岳勳得親自參與協商會，不然即日起全台外送員將會不定時、不定期舉辦同樣模式抗爭，恐會造成送餐延誤情況發生。

▼熊貓外送員未來將「嚴格遵守交通規則」，希望消費者能體諒送餐時間延遲。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市美食外送司機產業工會籌備會，food panda熊貓外送員抗議。（圖／記者林敬旻攝）

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