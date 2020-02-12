影／「黨主席兼任立委」 江啟臣：可以第一線掌握變化

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席政見會12日舉行，立委江啟臣在第一階段發表政見時表示，黨主席兼具立法委員身份，更能夠掌握國會快速的變化節奏，感受第一線民意的脈動。如此在扁平化之外，也達到政黨造化的效益。

江啟臣首先向郝龍斌表示，「我們兩個人彼此都知道，站在這邊進行政見發表，不是在爭奪大位，不是在爭奪利益，而是在為國民黨未來的發展找出路。 」未來不論誰當選國民黨黨主席，要面對的都是艱辛的改革，以及辛苦的承擔！

▲國民黨主席政見會。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣表示，國民黨有傳承百年的政治理想；但面對時代變遷，也需時時推動黨內創新、與時俱進。民主時代，民意是最終裁決者，任何政治工作者都需謙卑傾聽。2016、2020連續兩場中央選舉大敗，凸顯出本黨不管在組織運作、核心價值、政策路線、提名機制與人才培育等方面，都已無法因應時代需求，需重新設計調整。

江啟臣表示，我將在發動KMT Redesign國民黨重設計，促成黨現代化。怎麼現代化？如何重設計？至少有三層工作要做：一、黨務改革、二、核心價值的論述更新，三、人才甄選與政策研發的機制。

他提出五大訴求：組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化。國民黨要走向有效率的領導，成立決策平台快速回應民意，確保中長或與民意接軌，扮演好稱職得在野黨，黨主席兼任立委的身份，更能掌握民意的邁向與變化。

首先，在黨務改革的第一步就是「組織扁平化」，國民黨應該走向有效率的集體領導，他主張，在中常會的授權下，建立由黨主席、黨團總召、書記長、2位黨務系統代表、2位選任中常委名、1位青年中常委，以及3位執政縣市長代表，共同組成11人的決策平台快速回應民意做出決策。

他也建議，改革委員會應該針對中常會組成，在比例上有二分之一的席次由具有民意基礎的民意代表或執政首長擔任，確保中常會與民意的接軌；在重返執政之前，KMT更應該扮演好稱職的在野黨，在立法院是我們最重要的舞台與戰場。黨主席兼具立法委員身份，更能夠掌握國會快速的變化節奏，感受第一線民意的脈動。如此在扁平化之外，也達到政黨造化的效益。

第二項黨現代化工程就是推動「溝通網路化」的工作，未來將在主席辦公室下設置「數位科技長」，用多元的管道讓國民黨更加貼近青年人的觸及面。我們的對手在這幾年，已經善用多樣網路資源，形成綿密的網路行銷作戰模式，我們卻從未善用網路工具，導致於我們在空戰上毫無招架之力。我主張，「溝通網路化」就是要善用各種媒介管道，開啟社會對話，開啟世代對話。

第三，做到「服務數位化」，創建數位黨部，透過手機APP、線上服務系統，在人力精簡的現況下，仍然能夠優化對於黨員的服務以及意見反饋機制。透過數位黨部的建立，用更快速、直接的方式與服務黨員，不要平時不關心服務，選舉時才想到黨員。

第四，政黨的永續有賴紮實的經營，「經營在地化」刻不容緩，不能夠繼續停留在要年輕人蹲點，卻始終沒有給予協助的方式。我主張「經營在地化」，積極協調黨籍執政縣市長、黨籍不分區委員優先進用年輕人，作為未來本黨籌備參選的人才庫。

最後一點，就是「視野國際化」。中華民國的國際處境艱困，在他上任之後，將立刻成立美、日等重要國家的溝通窗口，並且將設置駐美辦公室作為重要的目標。身為稱職的在野黨，不能夠放任與各國的聯繫中斷，更應該連結國際，表達立場爭取支持，建立國際合作管道。

至於媒體提問「青壯派立委擔任黨主席，就能帶領國民黨成為稱職的在野黨嗎？」。江啟臣回答，他曾經擔任黨團書記長，他了解在立法院在野黨的辛苦，打仗時沒有黨中央的奧援、智庫又跟不上進度，每次都打完仗的子彈才來，黨團怎麼打仗？

他強調，若黨中央也無法協調地方黨團，同步整合作戰，非常清楚，作為一個在野黨，他深知主要戰場在立院，但黨中央若慢半拍，黨團是會戰死沙場的，沒有發揮監督力量。