洪秀柱籲「暫緩黨主席補選」！直接延到下屆…優先做防疫、協助韓國瑜





▲洪秀柱。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

國民黨將在12日下午2點舉行黨主席補選政見發表會，然而在前一天，前國民黨主席洪秀柱卻呼籲，因武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情，應暫緩黨主席補選及中常委選舉。洪秀柱12日上午受訪時補充，建議不要辦補選，先做好武漢肺炎的防疫、協助高雄市長韓國瑜等工作。

洪秀柱12日表示，自己心裡非常憂慮，因為國家社會正在進行迫切的防疫工作，現在進行黨主席補選跟全體中常委選舉，是否真的符合大家期盼？這是不是黨目前最重要的工作？她對這些感到非常憂心，所以才會在11日晚間提出個人看法。

洪秀柱說，目前疫情看起來還沒到最高峰期，根據專家講是3月初或4月，若3月到高峰的話，這時候偏偏是國民黨選舉時期，加上立院也展開新的會期，有很多新委員加入，是不是該幫他們整合各方面資訊、協助政府防疫、完整監督政策等，讓大家在立法院有好的表現？雖然這次人數比較少，但畢竟也是第二大黨，能否有更好的表現，讓人民有所希望，穩定大家心態，安定人民生活，這是他們更需要做到的事情。

洪秀柱認為，黨內除了剛剛所講的立院狀況外，更需要的是如何大破大立的告訴民眾，未來路線究竟是什麼？如何用人民理解的方式鋪成路線，以及改革方向，不能跟隨民進黨腳步，這樣亦步亦趨跟著別人，然後放棄自己核心價值，是每個愛黨黨員都憂心的事情。

洪秀柱表示，更何況民進黨正無所不用其極的政治追殺高雄市長韓國瑜，國民黨有沒有協助韓國瑜，這是大家迫切要處理的事情，若這次選舉結束了，下一年又馬上要布局新的選舉，一而再再而三的選，這樣大家會有心在敗選檢討、改革方向嗎？這些都是她覺得憂心的地方，所以才提出自己的看法。

最後，洪秀柱提到，如果補選過程中出現負面消息，恐怕會讓民眾對國民黨的印象更加不堪，所以建議黨中央最好不要補選，一路到下一次選舉，重新再來，這一年就好好做剛剛說的工作，「雖然很不容易，但至少等到疫情平穩後再說。」

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