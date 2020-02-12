影／「1992年我才20歲」　 江啟臣：黨內應該辯論出共識

記者羅婉庭／台北報導

國民黨在12日下午舉行主席政見會，青壯派立委江啟臣在第一階段發表政見時表示，九二共識有點舊了，「1992年，我自己也才滿20歲，而當年台灣甚至還沒有總統直選」，應重新思考國民黨的兩岸論述締造新的兩岸信任基礎，他主張開放討論、展開辯論，最後凝聚黨內共識。

江啟臣說，面對眼前危局，他主張啟動針對本黨的核心價值、兩岸立場、政策論述，透過一系列工作坊、諮詢會、路線辯論，乃至於黨是會議，凝聚能因應時代新局的看法。這些問題，不再是由黨主席說了算，但我會負責任地捍衛他們的核心價值。

▲江啟臣參加國民黨主席政見會。（圖／記者屠惠剛攝）

他強調，黨內聚焦的都只是如何爭取下次勝選，而越來越少討論，國民黨到底代表什麼價值。回顧百餘年前，國民黨創黨建國的初心，是建立起一個「自由、民主，均富而能保障弱勢人權」的共和國，國民黨曾經是第一個把自由民主帶到華人世界的政黨，這就是我們的創黨精神。

他指出，自由民主、開放社會、經濟民生、人權保障，直到今天都是台灣共識，這些都應是國民黨的核心信念，不只要捍衛自由民主，更要推動民主形式的創新。

針對外界最在乎的兩岸論述部分，過去國民榜曾搭建起九二共識這個兩岸良性互動的基礎，但隨著台灣內部、兩岸及國際局勢變遷，九二共識確實面對不少挑戰。

江啟臣說，首先，九二共識有點「舊」了，「1992年，我自己也才滿20歲，而當年台灣甚至還沒有總統直選。」不管當年兩岸當局有過什麼共識，比他還年輕的朋友們，未必由衷認同這個「共識」能代表自己。

其次，九二共識過去有用，是因為它容許兩岸「各自表述」的模糊空間。但去年初，對岸在談到九二共識時強調「兩岸要共謀統一」，並指向「一國兩制台灣方案」，壓縮了這個概念的彈性。民進黨又順勢偷換概念，把台灣民眾對一國兩制的恐懼，延伸為對九二共識的疑慮。

他接著說，去年反送中事件及眼前爆發的疫情，都凸顯中共極權威權的控管，已經成為風險的溫床。這些事件，都導致台灣民眾對中共當局的疑慮，連帶衝擊到對九二共識的接受度。

江啟臣強調，九二共識顯得過時、欠缺彈性，也逐漸流失民眾信任，中美地緣對峙的升高，也迫使台灣需要重新平衡兩岸定位。

國民黨應該如何延續九二共識「擱置主權爭議、求同存異、務實交流」的智慧，重新思考國民黨的兩岸論述締造新的兩岸信任基礎，他主張開放討論、展開辯論，最後凝聚黨內共識。

他說，基於民主是本黨創建中華民國的核心理念，也是當今台灣社會的重要基礎。我主張應尊重台灣民主，所以未來兩岸關係的任何調整，須先爭取台灣民意的授權，不是任何人能片面決定。

而且，國民黨應該以解決人民的交流問題為出發點，來檢討兩岸路線，因為沒有辦法解決人民問題的論述與共識是沒有意義的，問題不在九二共識，而在能不能加入WHO、IACO等國際組織，拓展中華民國在國際組織的實質參與並確台灣人民的權益。

對於兩岸關係，江啟臣表示，他將秉持「台灣優先」的態度，同時堅守民主自由是不能退縮的底線，讓下一代有選擇的權利。

針對媒體代表提問「若要更改九二共識內容，牽涉到黨章中和平穩定發展的路線，黨綱是否重新調整？」。江啟臣回答，過去九二共識是為了維持現狀、擱置爭議，若要更改內容絕對會涉及黨綱，更牽涉黨的路線選擇，九二共識之所以被外界扭曲，是因為過去國民黨不擅於行銷論述有很大的關係。

他表示，未來如何用現代化的語言，讓外界了解國民黨的論述，是很重要的，至於兩岸的新論述，某種程度上不是看台灣單方面處理，也牽涉北京的態度。

▲國民黨主席政見會。（圖／記者屠惠剛攝）