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LIVE／國民黨主席補選政見會登場　江啟臣正面對決郝龍斌

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記者楊蕓／台北報導

國民黨12日下午2時舉行「109年主席補選政見說明會」，競爭新任黨主席的立委江啟臣、前副主席郝龍斌直接正面對決。《ETtoday筋斗雲》進行全程直播。

國民黨2020大選大挫敗，黨內掀起檢討聲浪，此次黨主席補選更被形容為「世代對決」。江啟臣提出的參選政見包括組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化等5大改革訴求。

此外，江啟臣不斷強調，國民黨沒有世代交替的問題，只有少子化的問題；國民黨沒有世代交替的問題，只有世代整合的問題。他承諾將結合各個世代優勢，做好銜接合作，整合成國民黨最強的戰鬥隊形，贏回人民的信任。

▲▼國民黨主席政見會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席政見會。（圖／記者屠惠剛攝）

至於郝龍斌政見主要有三項，包括保證未來青壯世代具有民意基礎的公職幹部，必須在中央委員及中常委，明訂保障名額比例；副主席一定有年輕世代的人，黨部一級主管一定會有青壯世代參與，比例不會有上限；以及黨公職從政同志聘用年輕幹部，必須培養、培訓做參選從政準備，讓新血生生不息。

根據國民黨的流程規劃，政見說明會分三階段進行，首先由兩位候選人各自發表15分鐘參選政見；第二階段由四報代表提問，共提問四題，分別由兩位候選人作答，每題回答3分鐘；第三階段由候選人各以5分鐘時間做結論。政見發表階段將依照日前候選人抽籤號次發言，依序由江啟臣、郝龍斌發言；結論則反序進行；兩位候選人都可邀請10位支持者入場聆聽。

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