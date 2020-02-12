好市多配料區「裝整桶洋蔥」專業＆熟練！老夫妻還口罩遮臉　網酸：殺菌嘛

▲原PO在好市多看到一對男女把整桶洋蔥裝走。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人到好市多（Costco）逛逛時也會順便用餐，讓美食區總是一位難求，一旁的免費配料區還擠滿拿醬料的人，也釣出各種奧客。有女網友到汐止好市多，在熱狗配料台意外看到一對男女正在裝洋蔥，用「專業且熟練的操作，把整桶洋蔥取完」，讓她傻眼直呼「以前都電視上看到，現在親眼見～真大開眼界。」

這位女網友在臉書公開社團《爆料公社(官方粉專專屬)》貼出2張照片，說這是11日下午3點多、在汐止好市多發生的事，只見一對疑似是夫妻的男女站在熱狗配料區前，拿著一個像是塑膠袋的東西，正在裝著碎洋蔥，被原PO形容「技術很專業且熟練的操作」，而且這一裝，就是取完整桶洋蔥。

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▲網友紛紛對這行為開批。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

原PO忍不住驚嘆，「以前都電視上看到，現在親眼見～真大開眼界！」貼文吸引1.3萬人表示憤怒，網友紛紛開批，「窮到連洋蔥都買不起」、「真的很扯！以後可以改……投幣式的嗎」、「真沒水準，才多少錢的東西」、「誰家的大人？可以帶回家嗎？丟臉」、「人品=一桶洋蔥」、「能不能勸勸家裡有類似心態的成員，出門別幹這種事。」

還有不少人則是嘲諷，「洋蔥殺菌嘛……幹嘛這樣」、「趁現在戴著口罩，還不會被人認出」、「什麼？洋蔥能殺菌！還不快秒殺它」、「前幾天中和店才有一家人一杯一杯可樂倒到桶子裡，現在又有拿洋蔥的……以後要拿跟店員說比較快嘛，這樣拿太慢了」、「因為洋蔥是製作口罩的原料？」

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