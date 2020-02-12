同時蒸3貝果...一掀蓋2顆竟「光速老化」！　曝「營養被吸光」可能原因

▲貝果老化 。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

記者張嘉晏／綜合報導

明明是同個鍋子，卻出現2種不同外表！有網友日前用電鍋蒸貝果，一開蓋發現其中1顆看起來仍然飽滿Q彈，但另外2顆卻縮成乾癟的模樣，像極了大腸圈，讓他很疑惑。對此網友們則提出可能的原因，也提供原PO幾種能保持貝果美味的好方法。

「有人也有相同經驗的嗎？」一名網友在臉書公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼出一張貝果照片，他表示自己同時使用電鍋加熱3顆原味貝果，怎料一開蓋卻嚇了一大跳！

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只見電鍋中僅有1顆貝果呈現完好的狀態，另外2顆竟然都「光速老化」變成皺皺的模樣，讓他滿頭問號地表示「另外2顆是外星人嗎？」

照片一出，網友們紛紛回覆「之前買嘉義店也有這問題~後面就不了了之」、「是不是有2個是混進去的」、「胖胖那顆是對其他2顆施展了吸星大法嗎」、「養分被吸走」、「1個是年輕的貝果！另外2個是千年貝果」、「不小心笑出來」。

▲網友留言 。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

有熱心網友則是推測，明明放在是同一個鍋子蒸，卻出現兩種不同的狀況，可能是因為鍋蓋不平，蓋上積的水都只往其中2顆滴，才導致貝果吸了太多水而塌陷，「我都用電鍋，鍋蓋不全蓋！這樣應該3年了都沒這個問題。」

另外也有人建議，使用電鍋加熱時最好不要加太多水，甚至不放水用「乾蒸」的方式即可，或是放入氣炸鍋、噴點水放烤箱都可以讓外皮變脆，吃起來更有口感。

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