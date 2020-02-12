歌壇大姐大陳盈潔欠280萬教唆偽造本票簽名　二審逆轉無罪

▲陳盈潔被控教唆偽造本票，二審無罪。後方為陳盈潔胞姊陳乃嘉。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台語歌壇老大姊陳盈潔，因積欠邱姓友人280萬元借款，以妹妹陳郁心的名義偽簽本票。一審法院依造「教唆偽造有價證券罪」判刑3年2月。案經上訴，高等法院審理期間陳盈潔傳出小中風，影響演出，但她仍不認罪，全案二審於12日宣判，高院認為陳盈潔並無偽造本票之犯罪故意，逆轉改判無罪。可上訴。

陳盈潔（67歲）與邱男有借貸往來，2013年10月間，陳盈潔以要到廈門開展演藝事業為由，向邱男借款200萬元，後來追加為280萬，但邱男為確保債權，要求陳盈潔找人擔保。陳盈潔就開了到期日為2014年2月21日的本票給邱男，但邱男要求陳盈潔須找人背書，陳盈潔便回家與胞姊陳乃嘉商量，決定由胞姊在本票上偽簽妹妹陳郁心的名字。

陳郁心事後提出民事訴訟，要求確認該張本票的債權不存在，全案才因此爆發。陳乃嘉自首偽造本票，至於陳盈潔也被依照教唆偽造本票的偽造文書罪提起公訴。一審法院審理時，陳盈潔否認犯罪，法院仍認定有罪，將陳盈潔重判有期徒刑3年2月。至於陳乃嘉因為認罪，桃園地院一審將她判刑1年7月、緩刑3年。

陳盈潔的部分上訴第二審，高等法院審理期間，陳盈潔仍不認罪，還嗆「舉頭三尺有神明啊！」在庭上與邱男針鋒相對。但她在去年初驚傳小中風，案件也停止審理一段期間；直到今年初案件再度開庭時，審判長陳筱珮看到陳盈潔中風，說「也是可憐」，更說「有罪要坐牢，很慘哪」。

全案於12日宣判，高院認為陳乃嘉當時偽簽陳郁心簽名時，並非遭到陳盈潔煽動而簽名，是陳乃嘉聽聞陳盈潔抱怨後，主動簽名，好讓陳盈潔可以完成借款程序。另外檢方認為陳盈潔在偵訊時認罪，才提起公訴；但高院根據偵訊時的光碟，發現陳盈潔雖回答「我情願啊，我情願我教唆，我承認，我教唆，有壓力，叫我姊寫，我來關，不想要關」等語，明顯是賭氣之詞，並非認罪。高院因此認定陳盈潔並無教唆偽簽本票的故意，因此改判無罪。可上訴。