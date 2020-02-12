鑽石公主號「每100人就5確診」！武漢肺炎增至175例　業者回應了

▲鑽石公主號全船已從135名累計到175人確診。（圖／路透社）

記者彭懷玉／台北報導

日本鑽石公主號因一名香港乘客確診感染武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19），今（12日）早再添39名乘客確診感染武漢肺炎，加上1名檢疫官，目前全船已從135人累計到175人確診，目前仍停泊在橫濱港碼頭外防疫隔離。對此，公主遊輪已確認消息屬實，將遵從日本厚生省的離船方案，盡快為確診旅客提供後續醫療服務。

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▲鑽石公主號全船共近3600人，目前感染率約為4.83％，等於每100人中就有4至5人中鏢。（圖／達志影像／美聯社）

據最新消息指出，日本厚生勞動省上午8點半（台灣時間7點半）左右對媒體表示，鑽石公主號再添39人感染2019年冠狀病毒肺炎。另外，鑽石公主號上實施檢疫的檢疫官1人也確診，175人中有4人是重症。船客加船員共近3600人的鑽石公主號，目前感染率約為4.83％，等於每100人中就有4至5人中鏢。

▲郵輪上密閉空間讓武漢肺炎感染率持續攀升。（圖／達志影像／美聯社）

此艘鑽石公主號共載有3711人，其中2666名旅客（包括1285名日本人、470名香港人、425名美國人、215名加拿大人、40名英國人、25名俄羅斯人、20名台灣人、15名以色列人和13名紐西蘭人）及1045名工作人員（包含2名台灣人）。目前有1名台灣人確診。

公主遊輪鑽石公主號新型冠狀病毒案例說明（橫濱）

[臺北・臺灣] 公主遊輪已接獲日本厚生省通知，另新增39人檢測出新型冠狀病毒陽性反應。

公主遊輪遵從日本厚生省的離船方案，盡快為確診賓客提供後續醫療服務。

日本厚生省是日本公共衛生部門的主要負責單位，為鑽石公主號上所有賓客及船員訂定檢疫規範。有關檢疫時程、測試結果和檢測報告相關問題均由日本厚生省決定。

如有日本厚生省有最新消息，將會盡速更新相關聲明。

