不用排隊！桃園復興區原鄉部落　透過衛生所系統發放口罩

▲桃園市長鄭文燦指示，桃園復興區原鄉部落，透過衛生所系統發放口罩。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

武漢肺炎疫期，口罩很重要！桃園復興區原鄉部落，只有1間健保特約藥局，市府決定，請衛生局調整配送口罩至復興區衛生所及後山的巴陵綜合行政中心，透過衛生所系統發放，讓零星行動不便的長者，可透過配送到家的方式取得，同時也由復興區公所彈性處理，讓有口罩需求的原民朋友都能採買到。

桃園市長鄭文燦11日主持防疫專案會議時，做出上述決定並表示，目前市府於每週一、三、五皆召開防疫會議，伴隨疫情變化與中央返國檢疫的國家增加，居家檢疫人數也將提高，各項工作須更加完善準備，以配合中央防疫政策，落實各項防疫作為。

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鄭市長於會議中指示包括：學校與幼兒園館舍共有者，在防疫考量下，請教育局協助處理，館舍外借及共有仍應避免提高群聚感染風險；因應疫情延後開學蔬菜銷售問題，也請農業局加強室內團膳業者採購蔬果；並請人事處、勞動局了解掌握目前防疫照顧假的需求量；有關中央及市府各項產業紓困政策，亦請經發局多加宣導輔導窗口，降低各產業的影響；其餘包括環境、交通運具消毒及第一線人員配戴口罩等必要防疫措施，則請各局處持續落實。

針對區里居家檢疫，鄭文燦指出，目前桃園市由里幹事系統聯絡居家檢疫者，里長接收到受檢疫人員資訊，也須轉由里幹事處理，避免居家檢疫人員被標籤化，請民政局與里長、里幹事多加溝通，依此原則續推動居家檢疫運作。

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