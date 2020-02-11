影／指揮中心：即日起入境旅客「全部」都要寫健康聲明卡！

記者趙于婷／台北報導

為加強武漢肺炎防疫，中央疫情流行指揮中心今（11）日宣布，所有入境旅客都必須填寫健康聲明卡。莊人祥說明，因為現在各國都有疫情，所以是針對非中港澳入境的旅客統一實施，如果拒絕填寫或填寫不實，依法最高將處15萬元罰鍰。

▲即日起所有入境航班旅客皆須填報「入境健康聲明書」。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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為提升我國邊境檢疫措施，自即日起非中港澳所有入境航班旅客均需填報「入境健康聲明書」，並應據實填寫入境前14天內，是否前往中港澳等流行地區之旅遊史、接觸史，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙，依法最高將處15萬元罰鍰；至於中港澳入境航班旅客則維持填報「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，且於入境14日內應配合居家檢疫措施。

▲即日起入境旅客都需要填寫健康聲明卡。（圖／記者賴文萱攝）



民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫檢疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以利及時診斷通報。

▲健康聲明卡。（圖／網友提供）