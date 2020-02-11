宿舍被改造成臨時醫療點！私人物品被當垃圾丟...學生氣炸　校方道歉了

▲學生宿舍外一片狼藉。（圖／翻攝自微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情肆虐，重災區內多所學校被徵用，並改成臨時的「隔離醫療點」。不過，一名網友近日PO文爆料，稱校方擅自將學生寢室內的桌子、書櫃全部清空，私人物品全被扔在地板上，引起爭議。對此，校方致上深深的歉意，並表示會做出補償。

針對武漢肺炎疫情，湖北省7日舉行新聞發布會，並指出，日後將讓武漢市屬高校改造成定點醫療點，用於收治輕症患者。隨後，武漢商學院、江漢大學、武漢船舶職業技術學院、武漢軟件工程職業學院也陸續發佈公告，稱部分學生宿舍將被臨時徵用，為武漢市疫情防控工作所使用。

綜合陸媒報導，一名網友9日爆料，武漢軟件工程職業學院日前將學生宿舍改成臨時醫療點，但過程中卻擅自將學生的個人物品全部清空。照片中可看見，一間間的宿舍已被清空，但東西被丟得滿地都是，就像垃圾推一樣。

▲武漢學校被徵用，卻傳出有學生物品被亂丟。（圖／翻攝自微博）

據每日新聞網報導，有網友表示自己是該間學校的學生，宿舍徵用後物品遭亂丟；甚至還有人表示，雖然支持宿舍被徵用，但事先未收到任何通知，看見自己的東西被丟滿地很心疼，「這都是省吃儉用買的，我真的太難受了」。

由於撻伐聲浪不斷，武漢軟件工程職業技術學院也急忙道歉，並表示，因為疫情，部分校舍被緊急徵收，用作臨時隔離點，3天內學校將騰出1000個空間，而每個房間會配有2套生活用品及棉被，將住進與新型肺炎的密切接觸者。

▲武漢軟件工程職業技術學院發出道歉信。（圖／翻攝自微博）

據校方所發出的道歉信顯示，針對同學物品處置不當的情況深表歉意，同時也承諾，所有同學物品若有損失，開學後學校將予以賠償（補償），等到疫情過後，會請專業機構對徵用宿舍進行嚴格消毒。

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