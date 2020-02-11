接觸太多病人！鄭州社區私下群組投票...通過「禁讓醫護人員回家」

▲鄭州某社區私下在群組表決，不讓擁有醫護身分的人回家。（圖／翻攝自觀察者網）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情升溫之際，河南鄭州市一社區物業因為怕被感染，讓業主們在群組投票，最後一致通過「禁止讓住在社區的醫務人員返家」。該事件在微博曝光後，引發廣大爭議，河南省鄭州市委宣傳部日前也針對此事做出回應。

據觀察者網報導，針對「是否讓醫護人員返回住處」一事，河南基礎教研室一家屬院物業日近期讓業主在微信群組中投票。據網路上所流傳出的一張聊天內容，不少人回覆「支持」，除此之外，還有人表示，「在醫院接觸各類病人，我是鄰居，堅決不能讓入住！」

消息曝光後，網友們紛紛撻伐，「太恐怖了這群人」、「等這個小區的人生病了，請醫護人員發起投票」、「不讓醫護人員進就等死吧」、「有這樣的鄰居也是很悲哀啊」、「拒絕你們這些人以後進醫院」。

對此，河南省鄭州市委宣傳部官方在微博官網「鄭州發布」上通報，「鄭州一小區業主群裡物業人員讓小區業主表決，不讓醫務人員進入小區，經核實屬實，鄭州市防控辦已責令轄區辦事處到現場調查核實，且堅決糾正這一錯誤行為。」

▲河南省鄭州市委宣傳部日前在微博上做出回應。（圖／翻攝微博）

另外，通報中也提到，自爆發新冠肺炎疫情以來，廣大醫護人員挺身而出、逆行前進，用生命守護生命，贏得全社會尊敬；而在人民眾志成城抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，鄭州市絕對不允許出現歧視醫護人員、傷害醫護人員情感的行為，「一旦查實，嚴肅處理」。

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