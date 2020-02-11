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疫情壓垮KTV生意！北京「K歌之王」無法開店解僱全體員工

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▲▼疫情壓垮KTV生意！北京「K歌之王」無法開店解僱全體員工。（圖／翻攝K歌之王）

▲北京「K歌之王」受疫情衝擊，解僱全體員工。（圖／翻攝K歌之王）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎疫情對大陸眾多企業造成衝擊，北京知名KTV業者「K歌之王」成為第一批倒下的企業。K歌之王7日宣布，將與全體200多名員工解除勞動合同，並陸續補足1月份的薪水，若有30％的員工不同意，公司將被迫進入破產清算程序。

▼為了防範疫情，北京加強消毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情延燒，北京加強防疫，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

「K歌之王」在給全體員工的信中表示，北京K歌之王2019年度的效益與前幾年相比，差距之大令人咋舌，作為管理層，拋除國內市場不景氣這一外在因素，首先反省自我認識到自身的問題所在，也意識到公司現有制度與流程的不足。

信中提到，為了企業更好的發展，他們特意外聘了專門的諮詢服務人員，對公司把脈問診，進行制度與流程方面的梳理及改革，「正當我們充滿信心的準備在2020年重新展翅之際，威脅中國大江南北的疫情卻突然出險。」

▼路人戴上防毒面具。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情延燒，北京加強防疫，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

信中指出，作為一個企業，他們希望能與各位同仁共進退，一同攜手度過難關，也希望能為社會、為國家排憂解難，但實際情況是，由於國家政策而造成K王持續的閉店狀態，讓公司現有的財務承受巨大壓力，「對於此問題，律師建議公司可以優先進入破產程序，因為這樣可以將公司的損失降至最低，我們只需承擔註冊資金100萬元的債務。」

信中還提到，為了不耽誤各位同仁現實的需求與未來的發展，同時鑑於公司現在的實際情況，經公司管理層研究後決定，將在2月9日與全體員工解除勞動合同，本月底前將發放1月份工資的50％，待復工後2個月內補足剩餘工資的50％，若以上方案有超過30％的人不通過，公司將被迫進入破產清算程序。

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