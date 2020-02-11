逛網拍下單「台灣出貨」…賣家回：要等大陸發貨！他嘆：肺炎讓轉賣商現形

▲現在很多人都用網拍買東西。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多人都是網購當道，但也因為這樣，很多賣家的批貨來源都差不多。一名網友就表示，他想買一個東西，看到店家有寫「台灣出貨」，結果一問之下才發現商品要從大陸發貨，而且因為肺炎的關係，也不確定發貨時間，「害我很無言，一個肺炎就讓轉賣商現形了」，直嘆現在台灣網拍根本都是淘寶貨。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文「台灣網拍都淘寶貨」，文中表示，他想買一個東西，看到標題寫「台灣出貨」，於是就直接下標了，之後就收到賣家訊息說沒有現貨，原PO便回應他能等，結果卻得到「因為肺炎的關係，要看中國那邊什麼時候發貨」，讓他很無言，因為一個肺炎就讓轉賣商現形。

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原PO忍不住直呼，「現在做電商都這麼容易，什麼都從淘寶或是阿里巴巴批貨就好」，甚至連某募資平台都出現偽裝該品牌的團隊，說在外國賣得很成功、要來台灣募資，結果賣的根本只是淘寶貨，要買網拍都要先問有沒有現貨，害他寧願買某2大台灣電商平台，「至少缺貨就是缺貨，不需要先問，這下肺炎台灣賣家都要倒一片了。」

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▲原PO直說，如果網拍是從淘寶進貨，他寧願從電商平台購買。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，其他網友也相當有感，「早就一堆了」、「問有沒有現貨真的很煩躁，讓我有更多時間反悔」、「真的，一堆中國貨，打現貨還是要等數天」、「我會取消，自己淘寶就有帳號，幹嘛要等還讓你賺一手」、「我自己知道的是淘寶集貨耳環，再去買韓製標籤背板換上去，售價直接翻三四倍。」

不過也有人表示，「買東西應該是看產地，不是出貨地，賣家也沒騙你」、「自己產能就不足要不然呢」、「我會特別挑寫MIT的賣家耶，大概2-3天就會收到開心^_^，所以也沒有都啦！只是比較多」、「台灣網拍這樣玩有十年了吧？我還以為大部分的人都知道」、「台拍還是有台灣製的東西啦！很好分啊！」

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