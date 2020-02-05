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高鐵第6億搭乘人次！獲得「1年內無限」尊榮黑卡　高雄婦淡定…揭背後原因

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▲高鐵6億人次旅客出爐，高雄67歲退休婦獲得1年內無限搭乘尊榮黑卡 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高鐵6億人次旅客出爐，高雄67歲退休婦（圖左）獲得1年內無限搭乘尊榮黑卡 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

台灣高鐵在今年的1月17日晚間7點06分51秒正式突破6億人次大關，為了紀念這個數字，高鐵公司還特別找到第6億人次的旅客陳太太，選在5日的時候在左營高鐵站頒獎，但是陳太太表情相當淡定，因為6億人次可以獲得高鐵「一年內的無限次搭乘黑卡」，但是對於去年總搭乘高鐵不到20次的她，這個獎品的價格大概只有6萬塊左右，比百貨公司的過年福袋大獎汽車，動輒50多萬起跳，明顯少了很多。

林女士表示自己媽媽已經是高齡90歲，一個月當中有7天會回到宜蘭陪她，那一天是從宜蘭來到南港搭車準備要回到高雄，剛好就是這麼幸運，「當下接到通知的時候，是郵局那邊打來的，我也嚇了一跳，可能是詐騙集團，但是我還是仔細將它聽完，他說你看看是不是那個，你可以上高鐵的官網去看看他們在辦這個活動，我看了一下真的！就有留一個張小姐的電話給我，叫我跟她聯繫」，直到聯繫上了才確認是真的。

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▲高鐵6億人次旅客出爐，高雄67歲退休婦獲得1年內無限搭乘尊榮黑卡 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高鐵6億人次旅客出爐，高雄67歲退休婦（圖左）獲得1年內無限搭乘尊榮黑卡 。（圖／記者吳奕靖攝）

「每個月都要回去陪我媽媽！所以得了這個獎很高興」，陳太太表示有了一年內的無限次搭乘年票優惠後，就可以更多次數回到宜蘭。

據了解，陳太太去年搭乘高鐵的次數不會超過20次，如果每一次北高來回的費用以3000元來計算，所以這項獎項的總價值對陳小姐來說，應該只有6萬塊左右，同時以今年左營漢神巨蛋的過年福袋大獎是55萬汽車大獎相比，差了近9倍左右，而且「一年內的無限次搭乘黑卡」僅有提供陳太太使用，雖然陳太太表示會因為有這張年票增加跟朋友或是老公出遊的機會，但是其他人還是得付車資，講到這邊陳太太尷尬的笑了一下。

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