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當年SARS第一線照顧！護理師「怕再也出不來」　回家淚做1件事...萬人鼻酸

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▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎魔爪蔓延，在民眾避之唯恐不及的同時，第一線醫護人員卻得正面迎擊。就有資深護理師談起17年前的SARS，當時隨時待命要進到隔離病房的她，只能壓抑心中恐懼，甚至心酸的做好最壞打算，這段回憶讓萬人不捨，也為第一線的所有人員打氣祈禱。

「17年前的SARS你在哪裡？」一名護理師在爆廢公社娓娓道來，當年她就讀護專四年級，疫情爆發期間，學校全面停止實習，懵懵懂懂的他們，還未能體會到上戰場的心情，如今已在醫療前線的她，聽著資深學姊回憶往事，內心格外感動。

請繼續往下閱讀...

學姊說，當年SARS單位主管通知，下一個就輪到她進隔離房照顧，要她做好心理準備，並收拾好行李隨時待命，那時她心裡其實害怕極了，「但能怎麼樣？直接說好，然後回到家收拾行李放在車上，已有上戰場的準備。」

▲行李箱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對方頓了頓，接著道「當時我小孩都還很小，我把他們的照片都放在行李裡面，因為我怕進去後再也出不來。」聞言，原po既心酸又感動，「那時的我還是個學生，感謝有這麼強大的醫療團隊願意站在第一線，即使知道面臨的有可能是永遠無法見面，永遠失去家人的心情！」

話說回來，她忍不住反問自己，「有辦法做到嗎？我很誠實，我的內心是不願意的，我也有家人，也有孩子，也有我想要守護的家人，要我付出捨棄這一切去照顧這些陌生人，做好是應該，沒做好被罵是活該，我不願意。但當看到這些病人家屬心疼自己的家人，看到他們的懇求，我又有一種使命感，我應該做，要捨小我而大我，我也相信許多在第一線的醫護人員和防疫人員都是同樣的心情！

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

最後，護理師不禁喊話，「我們願意守護你們，但也請你們為我們想想，當第一線的我們病倒了，台灣也就淪陷了！台灣醫護人員本就缺乏，負壓隔離病房又需一對一的照顧，不只護理師，包括呼吸治療師、醫師以及感控師，都需要加倍的人力！我們必須要休息，必須要量力而為，當我們為你們的健康把關，也請你們捍衛我們的健康！

文章一出，才半天時間已超過1.1萬人按讚，廣大網友紛紛留言，「敬台灣所有一線醫護人員，感謝大家」、「辛苦了，感謝你們的無私」、「真的太偉大了」、「真的！護理都有一種使命感！要好好愛護他們」、「第一次看人發文看到差點哭了...感謝妳們」。

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