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造謠被抓驚呆的「宋中積」又發文自詡口罩英雄　網：他沒救了

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▲▼宋中積才因造謠被法辦，又發文自詡是英雄。（圖／翻攝臉書社團「員林人大小事」）

▲宋中積發祭李文亮文，自詡是第一個揭發偽菜政府口罩價錢的英雄。（圖／翻攝臉書社團「員林人大小事」）

記者李忠憲／台中報導

臉書暱稱「宋中積」的徐姓男子，日前才因造謠民進黨收購口罩沒取45億暴利，遭警方送辦。8日竟又在臉書社團連發數文，自詡是「中國醫生李文亮」、「第一位質疑菜偽政府口罩價錢的英雄」。雖然沒有觸法，但仍遭網友狂酸「沒救了」、「大家放過他吧」！

徐姓男子在臉書社團「員林人大小事」造謠，稱「民進黨低價收購口罩高價賣出謀取45億暴利」，遭刑事警察局依妨害名譽罪嫌送辦。但他顯然未記取教訓，8日在該社團發「祭李文亮文」，讚許「李是中國人民英雄，死後證明清白」，還自詡「台灣第一個菜偽政府口罩價錢的英雄，被羅織入罪，比共產黨還不如！」

▲▼宋中積才因造謠被法辦，又發文自詡是英雄。（圖／翻攝臉書社團「員林人大小事」）

▲▼宋中積連發數篇文章，遭社團網友酸爆。（圖／翻攝臉書社團「員林人大小事」）

▲▼宋中積才因造謠被法辦，又發文自詡是英雄。（圖／翻攝臉書社團「員林人大小事」）

1小時後，宋中積再發一文稱，「百姓無罪，罪在政府無能，兩岸都一樣，資訊若還落後，怪不得他人了。」他又在2小時後續發第3篇文，內容提到「威權時代，人民不能罵執政黨，否則警總請你去喝茶；綠色民主時代，人民不能罵執政黨，否則國安請你去喝咖啡；威權時代，在野黨很難生存，全民都看在野黨不順眼；綠色民主時代，在野黨也很難生存，而且全部網軍都在監督在野黨！」文一出，立刻引發網友熱議。

有網友說，「李醫師是被你主子共匪定調為造謠者，他不需要你這韓粉評論。他的名字等同英雄，你的名字沒資格跟他放一排出現。」、「這個人真的沒救了，大家放生他吧！以後他的貼文一律不回應，讓他自感無趣就會離開了。」還有人酸說，「是在蹭自己是英雄？然後就被抓了，差點尿褲子。」、「看到你的遭遇，我實在不忍責備你」、「邊緣哥，好好照顧二老，別再丟人現眼」。

另有一名女網友另發文稱，「請你不要自比李文亮，因為那是侮辱中國醫生李文亮。李文亮是有病患檢查證明而說，你是沒有證據而亂說，而且還算數算錯，把1500萬乘以30算成45億。李文亮只是當時沒想到是新型冠狀病毒，你這樣是侮辱李文亮，因為李文亮不會算成45億」

警方對徐男今天發文，認為不是假消息，而是純抱怨，沒有觸法。

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