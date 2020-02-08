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獨家追蹤／廣州小區封閉管理！　業務小哥歎「夾縫中生存」...在家辦公收入腰斬

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▲▼廣州,武漢肺炎。（圖／受訪者提供）

▲8日廣州的街道十分冷清。（圖／受訪者提供，下同）

記者蔡儀潔／廣州-台北連線報導

隨著武漢肺炎疫情擴散，廣州7日發佈通告，全市所有居住小區（村）實施封閉管理。當地市民阿傑（化名）向《ETtoday新聞雲》透露，他有2戶鄰居被確診，「剛聽到的時候非常害怕，感覺像在夾縫中生存」，期間有人來排查，詢問有沒有到過湖北或接觸疑似病例，「沒問題的自主隔離，有問題就被帶走。」

▲▼ 廣州,武漢肺炎 。（圖／受訪者提供）

▲ 廣州街頭只有零星幾人。

家住廣州市荔灣區的阿傑，從過年到現在已經半個月沒有出過家門，主要是父母每週出去1、2次，採購必須的物資回家。隨著有2戶鄰居相繼出現確診病例，且臨近小區淪陷，阿傑大歎「像在夾縫中生存」，所居住的公寓大樓現在每2小時就會消毒一次。

▼阿傑家周圍都有疫情，他形容自己是夾縫中生存。

▲▼廣州,武漢肺炎。（圖／受訪者提供）

除此之外，阿傑所居住的小區控管嚴格，「比如說外來人不能進入，住戶如果要出入的話，社區會核查你是哪一戶，幾天內出去幾次之類的，然後會在你的外出小卡票上面蓋章，雖然很嚴格，但只要敢出去的話還是可以的。外賣也是能叫，但不能送進來，要走到小區大門去拿。」

▲▼廣州,武漢肺炎。（圖／受訪者提供）

▲防護裝備。（圖／受訪者提供）

隨著疫情擴散，廣州市確診病例達到298例，對此阿傑說，剛開始很緊張，每天都不敢出門，不過儘管很想疫情快點結束，但日子過著過著也慢慢習慣了，「其實只要不出門就安全。」對於廣州市實施的防控措施，他表示還算滿意，「廣州的嚴厲不是拉橫幅、播廣播，而是比其他城市更早開始做排查。」

疫情影響的不只是出入自由，擔任業務員的阿傑收入直接腰斬，「因為在家辦公，底薪只能拿平時的70%，加上沒辦法去跑業務，只能線上工作，業績抽成也大大縮水，一個月的薪資只有以前的40%。我每個月還要繳1萬元（人民幣）左右的房貸，壓力挺大的。」

▼街道上設置了體溫檢測處。

▲▼廣州,武漢肺炎。（圖／受訪者提供）

此外，對於目前生活在廣州的台灣人，台灣青年之家會長鄭明嘉表示，台青們的情緒都還算平靜，不會很恐慌，平時也能外出，地鐵、公車仍在運營，「不過我身邊有個公務員朋友，他上週已經開工，為了避免到密閉空間，每天騎7、8公里的腳踏車上班。」

「現在大家每天都在期待拐點的到來」，鄭明嘉說，所幸大多數人在春節回台灣時，買了不少口罩帶回來，加上平常很少出門，所以防護物資都還足夠，「台辦每天都叫我們詢問台青，會不會買不到口罩，有需要趕緊聯繫。」

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