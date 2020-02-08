中國佛教會18日啓建祈千萬甚深經咒　消弭武漢肺炎祈福大法會

▲仁王護國息災祈福大法會，每年由各縣市佛教會輪流舉辦，成為佛教界的年度最大。（圖／中國佛教會提供，以下同）

記者陳崑福／台南報導

中國佛教會定於2月11日於台南市白河區大仙寺隆重舉行仁王護國息災祈福大法會，以祈千萬甚深經咒 消弭新型冠狀病毒為主旨，法會同時匯集十方大德持誦千萬經咒與佛號，迴向全球及受災民眾，化解世間，希望以佛菩薩的慈悲願力化解世間的苦厄，邀請十方善信參與。

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▲▼中國佛教會長淨耀法師（中）致詞、誦經法會。

仁王護國息災祈福法會的啓建，源自於隋唐時代，歷經1300百多年，自有其慈悲濟世的大願力，法會主旨在於祈求諸佛護佑仁王政躬康泰、國家人民消災免難。中國佛教會遷台以來，自民國1973年起每年皆舉辦仁王護國息災祈福大法會為國祈福為民祝禱，由各縣市佛教會輪流舉辦，已成為佛教界的年度最大盛事。

今年新春伊始武漢肺炎肆虐全球，不只造成了大陸超過數萬名確診患者，數百人死亡，台灣也有十多人確診病例，全球各國口罩大缺貨，人心惶惶，對經濟的損害更是不可限量。

中國佛教會理事長浄耀法師表示，今年正值鼠年，發生疫情在豬年，當12輪一年交替之時，靜動之間定有衝擊，容易有災難產生，而以佛教的角度來說此為眾生業力所造成的，若人類不希望召感災難業力，則應不造殺生的共業，心存悲憫之心，改變飲食習慣，提倡愛地球、敬生命的健康素食，則可轉換怨恨為祥和之氣，化解新型冠狀病毒疫情肆虐。

內政部長徐國勇先生、立法院前院長王金平、台南市長黃偉哲等會參加這次祈福法會；徐部長將於會中宣讀疫情祝禱文為全球祈福。

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